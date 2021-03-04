MEB açıkladı! Nisan ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Son yapılan Kabine Toplantısından sonra, yapılan açıklamada okulların 2 Mart itibariyle tekrar açılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Öğrencilerin, 2 Mart’ta okulların açılacağını öğrendikten sonra en çok araştırdıkları konu ise “Nisan ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?” oldu.

Nisan ara tatili yapılacak mı?

Pandemi döneminde eğitimlerine çevrimiçi ortamlardan devam eden öğrenciler için ilk dönemin ara tatili, 25 Ocak 2021’de yapılmıştı. Salgın sebebi ile yüz yüze eğitime bir türlü geçilemeyen bu dönemde, öğrencilerin de ders takvimi konusunda kafasında birçok soru işareti oluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Ocak’ta başlayan ara tatile 7 gün ekleyerek 21 güne uzatmıştı. Vaka sayılarındaki artış sonrası alınan kararla Nisan ayında uygulanacak tatil yarıyıl tatiline eklenmişti.

Öğrenciler, çevrimiçi devam ettikleri ikinci döneme 15 Şubat 2021’de başladı. Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen MEB, ikinci dönem ara tatil tarihleri olarak 12 – 16 Nisan 2021'i işaret etti. 15 Şubat’tan itibaren derslere giren öğrenciler için, 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin biteceği tarih ise 19 Haziran 2021 olarak planlandı. 19 Haziran 2021 tarihinden itibaren öğrenciler 11 haftalık yaz tatiline başlayacak.



