MEB'den kreş ve anaokullarına ilişkin 'normalleşme' açıklaması

Kreşler, anaokulları ve özel eğitim kursları 1 Haziran'da koronavirüs salgınına karşı önlemlerle açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı kreş ve anaokullarında alınması gereken önlemleri belirledi.
Haber Global TV'den Ozan Ulaş Caymaz'ın canlı yayında aktardığına göre alınacak önlemler şöyle;
-Sosyal mesafeye her alanda dikkat edilecek.
-Sosyal mesafe öğrencilere oyunlarla öğretilecek.
Kullanılacak mekanlar doğal yöntemle, 40 dakikada bir havalandırılacak.
-Servisler günde en az 2 kez temizlenecek, seyahat süresince şoför ve tüm yolcular maske takacak.
-Hasta çocuklar okula kabul edilemeyecek
-Yemekhanede öğrenciler 1 metre mesafe ile oturacak
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