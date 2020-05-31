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  4. MEB'den kreş ve anaokullarına ilişkin 'normalleşme' açıklaması

MEB'den kreş ve anaokullarına ilişkin 'normalleşme' açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.05.2020 15:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı kreş ve anaokullarında alınması gereken önlemleri açıkladı.

MEB'den kreş ve anaokullarına ilişkin 'normalleşme' açıklaması

Kreşler, anaokulları ve özel eğitim kursları 1 Haziran'da koronavirüs salgınına karşı önlemlerle açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı kreş ve anaokullarında alınması gereken önlemleri belirledi.

Haber Global TV'den Ozan Ulaş Caymaz'ın canlı yayında aktardığına göre alınacak önlemler şöyle;

-Sosyal mesafeye her alanda dikkat edilecek.

-Sosyal mesafe öğrencilere oyunlarla öğretilecek.

  • Kullanılacak mekanlar doğal yöntemle, 40 dakikada bir havalandırılacak.

  • Sınıflarda normal kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunması sağlanacak.
    -Okul personelinin okul içinde ve dışında giydiği kıyafetler farklı olacak.

-Servisler günde en az 2 kez temizlenecek, seyahat süresince şoför ve tüm yolcular maske takacak.

-Hasta çocuklar okula kabul edilemeyecek

-Yemekhanede öğrenciler 1 metre mesafe ile oturacak

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