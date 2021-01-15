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  4. MEB'den sürücü ve çeşitli kursların hafta sonu yapılacak sınavlarına ilişkin düzenleme

MEB'den sürücü ve çeşitli kursların hafta sonu yapılacak sınavlarına ilişkin düzenleme

15.01.2021 21:45 | Son Güncelleme:
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MEB'den sürücü ve çeşitli kursların hafta sonu yapılacak sınavlarına ilişkin düzenleme

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili yayımladığı genelgenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da yeni düzenleme yaparak illere yazı gönderdi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altında tutulması amacıyla hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı anımsatılan yazıda, 4 Ocak itibarıyla okullar ve özel öğretim kursları dışındaki özel öğretim kurumlarında teorik eğitimlerin yüz yüze eğitim yöntemiyle gerçekleştirileceğinin tüm valiliklere iletildiği belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF TUTULACAKLAR

Teorik ve uygulama eğitimi tamamlanan programların sınavlarının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yapılamadığına işaret edilen yazıda, bu nedenle İçişleri Bakanlığından motorlu taşıt sürücü kurslarına, çeşitli kurslara (havacılık, denizcilik gibi), özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına, iş makineleri sürücü eğitim kurslarına, uzaktan eğitim yapan kurslara ve hizmet içi eğitim merkezlerine devam eden kursiyerler ile görevlilerin, teorik ve uygulama sınavlarının yapılacağı günlerde istisna kapsamına alınıp sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarının talep edildiği kaydedildi.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasıSon dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Yazıda söz konusu kişilerin ilgili günlerde kısıtlamalardan muaf tutulacağına dair cevap yazısının İçişleri Bakanlığı'ndan alındığı bildirildi.

KURSLARIN SINAVLARI GELECEK HAFTA SONUNDAN İTİBAREN YAPILABİLECEK

Bu kapsamda illerde düzenlenecek teorik ve uygulama sınavlarına girecek kursiyerler ile tüm görevliler için onayların alınması gerektiği belirtilen yazıda, ayrıca kısıtlamalar nedeniyle direksiyon eğitim dersi uygulama sınavlarında getirilen 8 kursiyer sınırlamasının kaldırıldığı, mevzuatta da belirtildiği gibi 12 kursiyer sınava girebilecek şekilde düzenleme yapılacağı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ilgili kurslara katılan adayların sınavları, gelecek hafta sonundan itibaren yapılabilecek. (AA)

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