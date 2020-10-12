HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MEB'den yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeye ilişkin açıklama

MEB'den yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeye ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 21:19 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından, yüz yüze eğitim sürecinde velilerin, çocuklarını okula gönderme veya göndermemeleri durumunda okula sunmaları gerektiği iddia edilen "izin ve taahhütname" dilekçesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

MEB'den yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeye ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) paylaşımında, "Sağlık Bakanlığı'nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, asılsız olduğu belirtilen dilekçeyle "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin aslı da paylaşıldı. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
AK Parti'li ve CHP'li belediyeler sosyal medyada atıştıAK Parti'li ve CHP'li belediyeler sosyal medyada atıştı
İzmir’in doğum günü!İzmir’in doğum günü!
En Çok Okunan Haberler
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Ortadan kaybolan ünlü model, 2 yıl sonra ortaya çıktı
Ortadan kaybolan ünlü model, 2 yıl sonra ortaya çıktı
Sahte alkol ölümleri artıyor!
Sahte alkol ölümleri artıyor!
Hastaneden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Hastaneden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
Gelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybetti
Gelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybetti
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Hakkari’de birliklerin geçiş güzergahındaki EYP'li tuzak engellendi
Hakkari’de hain tuzak engellendi
Üsküdar ve Kadıköy Belediyesi sosyal medyada atıştı: Konudan konuya atlamaya gerek yok komşu
AK Parti'li ve CHP'li belediyeler sosyal medyada atıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Erdoğan'dan kritik görüşme
Şanlıurfa’da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 yaralı
Şanlıurfa’da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 yaralı
Avukat, sahte içkiden hayatını kaybetmişti! 3 kişi gözaltına alındı
Avukat sahte içkiden hayatını kaybetmişti! 3 kişi gözaltında
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp cansız bedenini 3 gün evde saklamıştı! 18 yıl hapis cezası
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp cansız bedenini 3 gün evde saklamıştı! 18 yıl hapis cezası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.