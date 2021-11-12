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MEB duyurdu! Açık öğretim okulları sınavlarının tarihi belli oldu

12.11.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığınca, açık öğretim okulları sınavlarının 4 Aralık’tan 10 Aralık’a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı alındı.

MEB duyurdu! Açık öğretim okulları sınavlarının tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz binlerce öğrenin beklediği kararı duyurdu. Yapılan duyuruya göre, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Ayrıntılar gelecek...

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sınav Milli Eğitim Bakanlığı
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