MEB duyurdu! Açık öğretim okulları sınavlarının tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz binlerce öğrenin beklediği kararı duyurdu. Yapılan duyuruya göre, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Ayrıntılar gelecek...

