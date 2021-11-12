MEB duyurdu! Açık öğretim okulları sınavlarının tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz binlerce öğrenin beklediği kararı duyurdu. Yapılan duyuruya göre, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.
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