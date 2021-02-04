HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi

MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi

04.02.2021 19:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi.

Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, "birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

ÖĞRENCİLER MÜFREDATIN TAMAMINDAN SORUMLU OLACAK

Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.

ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEK İSTEMEYEN VELİLER OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE YAZILI BAŞVURU YAPABİLECEK

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Samsun'da 'Boğaziçi' eylemine polis müdahalesi: 19 gözaltıSamsun'da 'Boğaziçi' eylemine polis müdahalesi: 19 gözaltı
Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sinema ve tiyatroların açılış tarihiyle ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sinema ve tiyatroların açılış tarihiyle ilgili açıklama

Twitter'dan Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi paylaşımlarına kısıtlama

Twitter'dan Bahçeli'nin paylaşımlarına kısıtlama

Samsun'da 'Boğaziçi' eylemine polis müdahalesi: 19 gözaltı

Samsun'da 'Boğaziçi' eylemine polis müdahalesi: 19 gözaltı

4 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

4 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin videolu mesaj yayınladı

Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin videolu mesaj yayınladı

Muğla'da korkunç olay! Elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Korkunç olay! Elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.