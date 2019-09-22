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MEB "LGS 2020" yerleştirme çalışmalarına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, gelecek yılki LGS kapsamında yapılacak lise yerleştirmelerine ilişkin süreç başlatıldı - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019'a göre önemli bir artış söz konusu. Süreci başlattık" - "Tüm illerimizde kayıt alanlarını tek tek masaya yatırıyoruz. Her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını birlikte değerlendirip bu süreci 2019 yerleştirmelerinde olduğu gibi başarıyla yönetecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz"

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), gelecek yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek yerleştirmelere ilişkin süreç başlatıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında yapılan toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür ve il müdürleri katıldı.

Toplantıda 2019 yerleştirmeleri, 2020 LGS sınav takvimi, süreç ve kayıt bölgelerindeki okul kapasiteleri ve yeni okul yatırım ve inşaatları değerlendirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, LGS'de 2020 hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2019 LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirmenin başarılı bir şekilde tamamlandığına işaret eden Özer, şu bilgileri verdi:

"Bu başarıda ilgili tüm birimlerimiz ve il müdürlerimizle süreci birlikte ve koordineli bir şekilde yönetmemiz önemli rol oynadı. Bu toplantıda bu süreci tekrar değerlendirdik ve iyileştirme yapacağımız yeni alanları değerlendirdik.

Diğer taraftan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019'a göre önemli bir artış söz konusu. Süreci başlattık. Tüm illerimizde kayıt alanlarını tek tek masaya yatırıyoruz. Her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını birlikte değerlendirip bu süreci 2019 yerleştirmelerinde olduğu gibi başarıyla yönetecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz."

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