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MEB, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu güncelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan güncelleme kapsamında öğrenciler, lise diploması alma imkanının tanındığı mesleki eğitim merkezlerini, yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde de tercih edebilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu"nda yapılan güncellemeyle öğrenciler, lise diploması alma imkanının tanındığı mesleki eğitim merkezlerini, yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde de tercih edebilecek.

MEB tarafından geçen ay yayımlanan "2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" güncellendi.

Buna göre, bu ay yapılan yasal düzenlemeyle mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilere lise diploması alma imkanının sağlanması sebebiyle, 29 Temmuz'da başlayacak yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde bu merkezler tercih edilebilecek.

Daha önce öğrenciler, istemeleri halinde mesleki eğitim merkezlerini, yerleştirme esas ikinci nakil döneminde tercih edebiliyordu.

- Mesleki eğitim merkezleri

Haftada bir gün okulda, diğer günler ise işletmelerde eğitim alan mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden, 11. sınıfta başarılı olanlar kalfalık, 12. sınıf sonunda başarılı olanlar da ustalık belgesi alıyordu. Öğrencilerin lise diploması alabilmesi için açık öğretim kurumlarına kayıt yaptırarak fark derslerini vermeleri gerekiyordu.

MEB, öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerini tercih etmelerinin önünde büyük engel oluşturan bu durumu çözmek için bu ay gerekli düzenlemeleri yaptı. Böylece mesleki eğitim merkezlerine kayıt yapan öğrencilere, fark derslerini bu merkezlerde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayarak, lise diploması alma imkanı tanındı.

Düzenleme ile mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının artırılması ve sanayinin nitelikli usta ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

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