HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MEB son dakika duyurdu! 81 ilde merkezler kuruldu! Flaş detaylar var…

MEB son dakika duyurdu! 81 ilde merkezler kuruldu! Flaş detaylar var…

18.04.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullardaki sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili önemli bir hamlede bulundu. MEB’in son dakika açıklamasına göre okullardaki ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi kurdu. İşte milyonlarca öğrenciyi de ilgilendiren son dakika haberinin detayları…

MEB son dakika duyurdu! 81 ilde merkezler kuruldu! Flaş detaylar var…

Son dakika haberleri: MEB’in 81 ilde kurduğu ölçme ve değerlendirme merkezlerinde; optik okuyucu, baskı makinesi, bilgi iletişim teknolojileri gibi altyapılarla donatılan merkezlerde çalışacak öğretmenler, eğitimlerini tamamlayarak birimlerinde göreve başladı.

Her ilde kurulan ölçme değerlendirme merkezleri, PISA ve TIMSS gibi uluslararası düzeyde ve ulusal çapta yapılacak öğrenci başarı araştırmalarını koordine etmek ve süreçleri yönetmek üzere aktif olarak kullanacak. Öğrenci başarı araştırmalarından elde edilen bulgular ve hazırlanan raporlar, okul ve il yönetimleri ile süreçleri iyileştirmeleri için paylaşılacak.

Ayrıca bu merkezlerde yedi aydır öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılan yardımcı kaynakların üretilmesine de önemli katkı sağlanıyor. Bu merkezlerin katkılarıyla hazırlanan 36 milyon yardımcı kaynak kitap, basılı olarak öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

Öğrencilerin eksikliklerini gidermek için ücretsiz olarak sunulan destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik periyodik ölçme ve değerlendirmeler de her ildeki ölçme ve değerlendirme merkezleri tarafından yürütülüyor.

2

150 BİN SORULUK SORU HAVUZU OLUŞTURULDU

81 ildeki ölçme değerlendirme merkezini birleştirerek ilk kez bir dijital soru hazırlama platformu oluşturuldu. Böylelikle illerdeki merkezlerin soru üretme kapasitesi artırıldı ve hazırlanan soruların tüm okullarda kullanılabilmesi sağlandı. Şu ana kadar bu platform üzerinden 150 bin soruluk bir soru havuzu oluşturuldu. İllerde ölçme değerlendirme merkezlerince öğretmenlere eğitimler de verilmeye başlandı.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Bakanlığımızın ölçme ve değerlendirme kapasitesini güçlendirmek için 81 ilde kurduğumuz ve altyapı ile insan kaynağı ihtiyacını da giderdiğimiz ölçme ve değerlendirme merkezlerimiz, tüm süreçlerimize aktif bir şekilde katkı veriyorlar. İl düzeyinde yerel ölçme ve değerlendirme eğitimlerinden ulusal ve uluslararası öğrenci başarı araştırmalarının yürütülmesine kadar çok sayıda fonksiyonu bulunan merkezlerimiz her yeni projemize de aktif katkı sunuyorlar. Öğretmen ve öğrencilerimizin ilgiyle takip ettiği yardımcı kaynak destek paketlerinin üretilmesinde de bu merkezlerimiz çok önemli destekler verdiler. Ayrıca 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezlerini birleştiren tümleşik bir dijital soru hazırlama platformunu ilk kez kurarak tüm illerin katkılarını almaya ve kullanmaya başladık. Yeni oluşturulan soru havuzu için şu ana kadar 150 bin soru hazırlandı. Her geçen gün kapasitesi artan bu merkezlerimiz ile Bakanlığımızın ölçme ve değerlendirme kapasitesi çok daha güçlü hâle gelecektir. Bu süreçleri başarı ile yürüten Bakan Yardımcım Sadri Şensoy’a, çalışma arkadaşlarına, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezlerinde görev yapan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı?Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı?
Rusya'dan kritik açıklama: İkisini de vurdukRusya'dan kritik açıklama: İkisini de vurduk
Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

İlginizi Çekebilir

3 yıl önce kaybolmuştu! Korkunç halde bulundu

3 yıl önce kaybolmuştu! Korkunç halde bulundu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Milyonlar izliyor ama...

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Milyonlar izliyor ama...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.