Mecidiyeköy Mahmutbey metro çalışıyor mu? Mecidiyeköy Mahmutbey metro arıza giderildi mi? 29 Nisan 2022 Cuma

Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattını kullanan yolcular bu sabah meydana gelen arıza nedeniyle Nurtepe durağında indi. Sabah saatlerinde M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen arızanın teknik bir sorun nedeniyle yaşandığı aktarılı. Bugün Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar Mecidiyeköy Mahmutbey metro çalışıyor mu? Mecidiyeköy Mahmutbey metro arıza giderildi mi? sorularının yanıtını merak ediyor. Olayın ayrıntılarına haberimizde yer verdik.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklaamda Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında teknik arıza gerçekleştiği ifade edildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle seferlerin Nurtepe istasyonundan aktarmalı yapıldığı belirtildi.
Yaklaşık bir saat süren bakım ve onarım çalışmaları sonrası seferlerin normale döndüğü öğrenildi.
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