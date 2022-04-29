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Mecidiyeköy Mahmutbey metro çalışıyor mu? Mecidiyeköy Mahmutbey metro arıza giderildi mi? 29 Nisan 2022 Cuma

29.04.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında bugün sabah saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle seferler durdu. Çok sayıda vatandaş Nurtepe durağından aktarmalı olarak yolculuk yaptı. Bu nedenle Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar Mecidiyeköy Mahmutbey metro çalışıyor mu? Mecidiyeköy Mahmutbey metro arıza giderildi mi? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte son durum...

Mecidiyeköy Mahmutbey metro çalışıyor mu? Mecidiyeköy Mahmutbey metro arıza giderildi mi? 29 Nisan 2022 Cuma

Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattını kullanan yolcular bu sabah meydana gelen arıza nedeniyle Nurtepe durağında indi. Sabah saatlerinde M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen arızanın teknik bir sorun nedeniyle yaşandığı aktarılı. Bugün Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar Mecidiyeköy Mahmutbey metro çalışıyor mu? Mecidiyeköy Mahmutbey metro arıza giderildi mi? sorularının yanıtını merak ediyor. Olayın ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO ÇALIŞIYOR MU? 29 NİSAN 2022 CUMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklaamda Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında teknik arıza gerçekleştiği ifade edildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle seferlerin Nurtepe istasyonundan aktarmalı yapıldığı belirtildi.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO ARIZA GİDERİLDİ Mİ? 29 NİSAN 2022 CUMA

Yaklaşık bir saat süren bakım ve onarım çalışmaları sonrası seferlerin normale döndüğü öğrenildi.

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İstanbul
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