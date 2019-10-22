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Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

Şişli-Mecidiyeköy metro durağından bir kadın raylara atlayarak intihar etti.

Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Metro vagonunun altında kalan kadını kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferleri durduruldu. Edinilen bilgilere göre olay, Mecidiyeköy metro istasyonunda yaşandı. Metro istasyonunda bekleyen yolcular arasında bulunan bir kadın, metronun geldiği sırada raylara atladı. Metro ani fren ile durmaya çalışırken, kadın vagonların altında kaldı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metro seferleri Hacı Osman istikametinde durduruldu. Ekiplerin çalışmalarıyla vagonun altından çıkarılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA


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