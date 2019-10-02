Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çocuk nüfusu ortalamasının yüzde 18, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 28 olduğunu ifade eden Güven, Türkiye özelinde yapılan incelemede ise çocuk nüfus oranının genel nüfus oranı karşısında düştüğünün görüldüğünü anlattı.

Bir ülkede doğurganlık oranının 2,1 seviyesinin altına düşmesi hususunun o ülkede doğurganlığın azaldığı anlamına geldiğini belirten Güven, Türkiye'de doğurganlık oranının 1,99 seviyesinde olduğunun altını çizdi. Güven, "Doğurganlık oranı 2,1 seviyesinin altına düştüğü zaman nüfusun kendini yenileme kapasitesi ortadan kalkıyor. Bu anlamda Türkiye'de ciddi bir doğurganlık düşüşünün olduğunu görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Güven, Türkiye'deki bir başka riskin ise bir milyon hanenin tek ebeveyne sahip olduğunu, ölüm ya da boşanma kaynaklı olarak söz konusu hanelerde annenin ya da babanın bulunmadığına dikkati çekti.

Yaklaşık 23 milyon çocuk nüfusu içerisinde 21 bin çocuğun devlet korumasında bulunduğunu vurgulayan Güven, şunları söyledi:

"Bu çocuklarımızdan kimi koruyucu aile yanında kimi bakım kuruluşlarında yaşamları devam ettiriliyor. Bakanlık olarak 126 bin çocuğumuzu da ailesinin yanında destekliyoruz. Yılda 4 bin ila 4 bin 500 çocuğu koruma altına alıyoruz. Sonrasında ise ailelerle çalışmalarımız söz konusu oluyor. Bize gelen bir çocuğu aile ortamından nasıl faydalandırabiliriz bunun yollarını arıyoruz. Risklerin tespiti bizim için çok önemli. Okula devam etmeme bizim için en büyük risk. Yaptığımız çalışmalar ışığında yoksulluğun ön plana çıktığını görmekteyiz. Bazı aileler çocuklarını, kendi ayakları üzerinde durabilmesi için çalıştırdığını, bazılarının ise gerçekten yoksulluk kaynaklı çalıştırdığını ama bazı ailelerin bunu alışkanlık haline getirdiğini görmekteyiz. Bunun üzerine sosyal destek çalışmalarımızı artırdık. Okula devam edemeyen çocukların büyük risk oluşturduğu bir ortamda bakanlık olarak ekonomik ve sosyal yönden biz destek olmaya çalışıyoruz."