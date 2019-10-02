HABER

Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven: - "Sosyal medya, sokaklardan daha güvensiz. Biz sokakların çocuklarla daha güvenli hale geleceği düşüncesindeyiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, "Sosyal medya sokaklardan daha güvensiz. Sokakların çocuklarla daha güvenli hale geleceği düşüncesindeyiz." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, komisyondaki sunumunda, Türkiye'de genel olarak nüfusun arttığını, Avrupa ülkelerinde en yüksek çocuk nüfusuna sahip ülke olunduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çocuk nüfusu ortalamasının yüzde 18, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 28 olduğunu ifade eden Güven, Türkiye özelinde yapılan incelemede ise çocuk nüfus oranının genel nüfus oranı karşısında düştüğünün görüldüğünü anlattı.

Türkiye'deki çocuk nüfus oranının 12 yıllık süreçte yüzde 31,6 seviyesinden yüzde 28'e düştüğüne dikkati çeken Güven, bu durumun çocuk nüfusu açısından alarm düzeyinde olduğunu dile getirdi.

Bir ülkede doğurganlık oranının 2,1 seviyesinin altına düşmesi hususunun o ülkede doğurganlığın azaldığı anlamına geldiğini belirten Güven, Türkiye'de doğurganlık oranının 1,99 seviyesinde olduğunun altını çizdi. Güven, "Doğurganlık oranı 2,1 seviyesinin altına düştüğü zaman nüfusun kendini yenileme kapasitesi ortadan kalkıyor. Bu anlamda Türkiye'de ciddi bir doğurganlık düşüşünün olduğunu görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Güven, Türkiye'deki bir başka riskin ise bir milyon hanenin tek ebeveyne sahip olduğunu, ölüm ya da boşanma kaynaklı olarak söz konusu hanelerde annenin ya da babanın bulunmadığına dikkati çekti.

Yaklaşık 23 milyon çocuk nüfusu içerisinde 21 bin çocuğun devlet korumasında bulunduğunu vurgulayan Güven, şunları söyledi:

"Bu çocuklarımızdan kimi koruyucu aile yanında kimi bakım kuruluşlarında yaşamları devam ettiriliyor. Bakanlık olarak 126 bin çocuğumuzu da ailesinin yanında destekliyoruz. Yılda 4 bin ila 4 bin 500 çocuğu koruma altına alıyoruz. Sonrasında ise ailelerle çalışmalarımız söz konusu oluyor. Bize gelen bir çocuğu aile ortamından nasıl faydalandırabiliriz bunun yollarını arıyoruz. Risklerin tespiti bizim için çok önemli. Okula devam etmeme bizim için en büyük risk. Yaptığımız çalışmalar ışığında yoksulluğun ön plana çıktığını görmekteyiz. Bazı aileler çocuklarını, kendi ayakları üzerinde durabilmesi için çalıştırdığını, bazılarının ise gerçekten yoksulluk kaynaklı çalıştırdığını ama bazı ailelerin bunu alışkanlık haline getirdiğini görmekteyiz. Bunun üzerine sosyal destek çalışmalarımızı artırdık. Okula devam edemeyen çocukların büyük risk oluşturduğu bir ortamda bakanlık olarak ekonomik ve sosyal yönden biz destek olmaya çalışıyoruz."

Selahattin Güven, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne mahkeme kararı ile gelen her çocuğu uzun süreli takip ettiklerini söyledi.

Cezaevlerinde anneleriyle kalan çocuklar için de Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çeşitli çalışmalar yaptıklarını, 3-6 yaş grubu 319 çocuğun 300'ünün kreş hizmetlerinden faydalandığını ifade eden Güven, 2 yaş altı çocuklar için de çocuk oyun alanları oluşturduklarını dile getirdi.

Cezaevindeki 70'e yakın çocuğun da annesinin rızası dahilinde herhangi bir akrabası ya da koruyucu aile tarafından cezaevi dışında yaşamını sürdürmesini sağladıklarını belirten Güven, şunları kaydetti:

"Çocuklara yönelik istismarın önlenmesi adına yürüttüğümüz çalışmalarda 'Çocuklar ekranla değil akranla büyüsün' düsturu ile hareket ediyoruz, çünkü sosyal medya, sokaklardan daha güvensiz. Biz sokakların çocuklarla daha güvenli hale geleceği düşüncesindeyiz. Biz sokakları ıssızlaştırdıkça risk büyüyor. Bu noktada da belediyelere büyük iş düşmektedir. Çocuk haklarının yaygınlaştırılması noktasında da çalışmaktayız. İllerde çocuk komiteleri oluşturuyoruz. Şu an 14 bin çocuk komitede yer almaktadır. Bu komiteler çocukların isteklerini iletme imkanı buluyor. Ayrıca çocuk alanında çalışan tüm personelimize eğitim verdik. Çocuklara yaklaşım noktasında tüm personelimizi eğittik. Diğer kuruluşlarda da bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Burada en iyi koruma yöntemi anne babaların çocuklarla konuşması olacaktır. Özel bölgelerine dokunulmaması gerektiği algısının çocuklara aşılanması gerekiyor."

Bu nasıl vicdansızlık!Bu nasıl vicdansızlık!
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Suriye çıkışı!Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Suriye çıkışı!
Bakan Akar: Kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğizBakan Akar: Kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven Çoçuk Hakları Alt Komisyonu TBMM TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Diğer Haberler
Meclis Başkanı'ndan 50 artı 1 açıklaması

Meclis Başkanı'ndan 50 artı 1 açıklaması

Ahmet Davutoğlu ile Ufuk Uras'tan dikkat çeken görüşme! Sosyal medyadan duyurdu

Ahmet Davutoğlu eski HDP'li Ufuk Uras'la görüştü!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara ile Şam arasındaki yol barışa giden en kestirme yol

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Suriye çıkışı!

Bakan Soylu'dan trafik konusunda önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan trafik konusunda önemli açıklamalar

CHP'den "50 artı 1'in düşürülmesi" tartışmalarıyla ilgili açıklama

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik görevden mi alındı? Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama

Ortaya atılan iddialar sonrası Kaftancıoğlu'ndan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.