Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Kılıçdaroğlu, Buldan ve Temelli'nin yanı sıra, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan'ın iki, Ömer Öcalan'ın üç, Ayşe Acar Başaran'ın dört, Tuma Çelik'in iki, Mehmet Ruştu Tiryaki'nin iki, Erdal Aydemir'in iki, Mahmut Toğrul'un iki, Ayşe Sürücü'nün dört, İmam Taşçıer'in iki, Sait Dede'nin iki, Adnan Selçuk Mızraklı'nın iki, Semra Güzel, Musa Farisoğulları, Salihe Aydeniz, Berdan Öztürk, Dersim Dağı ve Remziye Tosun'un beşer dosyası bulunuyor.

Son gelen fezlekeler ile Meclis'e ulaşan dosya sayısı 292 oldu.

(AA)

