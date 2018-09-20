Meclis'e yeni parti geliyor

Baş’ın TİP'e geçmesi durumunda TBMM’deki siyasi parti sayısı dokuza çıkarken TİP, yıllar sonra tekrar parlamento çatısı altında temsil edilmiş olacak.

1 Ekim’den sonra TİP ’in parlamentodaki çalışmalarını HDP’yle ortaklaşa yürüteceği de ifade edildi.

TİP kontenjanından HDP'den milletvekili olan Barış Atay’ın ise HDP’de kalacağı belirtildi.

ERKAN BAŞ KİMDİR?



Erkan Baş, 14 Temmuz 1979'da Almanya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünü bitirdi. Aynı alanda yüksek lisans çalışması yaptı. Üniversite sonrasında "Bilim Tarihi Araştırmaları" dergisi Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Aynı yıllarda bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. Genç yaşta Sosyalist İktidar Partisi (SİP) üyesi oldu. Bu partide ve devamında kurulan Türkiye Komünist Partisi'nde (TKP) çeşitli sorumluluklar üstlendi. Baş, Türkiye İşçi Partisi Kurucular Kurulu Üyesi görevini yürütmektedir.

