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MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI bitti mi? Meclis neden olağanüstü toplandı?

25.07.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis olağanüstü toplantısı ile ilgili araştırmalar basında yer alan haberlerin ardından hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bazı vergilerdeki artışlarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önerisini müzakere etmek üzere, olağanüstü toplandı. Peki, Meclis olağanüstü toplantısında ne görüşüldü?

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI bitti mi? Meclis neden olağanüstü toplandı?

Meclis olağanüstü toplantısı günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Çağrı, CHP grubu ile Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzası ile yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) talebi üzerine; Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. İşte, Meclis olağanüstü toplantısı hakkında merak edilenler...

MECLİS TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Genel Kurul'da milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeterli sayıda imza ile olağanüstü toplanma talebi sonrası, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısı yapması üzerine, bugün saat 15.00'te bir araya geldi.

Görüşmelere başlanabilmesi için en az 200 olan toplantı yeter sayısı arandı.

MECLİS NEDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR?

Görüşmelerde, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önerisi masaya yatırılacak.

Öneri üzerinde, siyasi parti grupları, görüşlerini ifade edecekler. Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. Yapılacak oylamada, oylamaya katılanların salt çoğunluğunun (151'den az olmamak şartıyla) sağlanması halinde, genel görüşme açılacak. Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.

Genel Kurul'un açılması sonrası toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde ise olağanüstü toplanma çağrısı düşecek.

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