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Meclis önünde arbede! DİSK'in esnek çalışma düzenlemesi protestosuna polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 14:15 | Son Güncelleme

DİSK üyelerinin esnek çalışma düzenlemesini protesto için TBMM önünde yapacağı açıklamaya izin verilmedi. Grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Meclis önünde arbede! DİSK'in esnek çalışma düzenlemesi protestosuna polis müdahalesi

TBMM'de görüşülen esnek çalışma düzenlemesini protesto eden bir grup DİSK üyesi, Dikmen kapısı önünde toplandı.

Burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba izin verilmedi. Bunun üzerine bazı CHP milletvekilleri grubu içeri almak istedi. Ancak milletvekilleri dışındakilerin Meclis'e girmesine izin verilmemesi üzerine, içeriye girmek isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin girişine izin verilmesinin ardından arbede sona erdi.

Öte yandan TBMM'nin Dikmen kapısı önüne gelmek isteyen diğer DİSK üyeleri de polis tarafından uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA

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