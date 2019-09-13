Meclis personeli yeni yasama yılına hazırlanıyor

Personele, eğitimler çerçevesinde yasama dönemi, yasama yılı, birleşim, oturum, tatil, ara verme, olağanüstü toplantı gibi yasamayla ilgili temel kavramlar, yasamayla ilgili temel kurumlar anlatılacak.

Eğitimde, Dışilişkiler ve Protokol, Kanunlar ve Kararlar, Tutanak Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Destek Hizmetleri, Milletvekili Hizmetleri, Araştırma Hizmetleri, Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri başkanlıkları tanıtılacak.

TBMM idari teşkilatının yapısını, işleyişini, milletvekillerine sunulan hizmetleri içeren oryantasyon eğitimi ve yasama sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilerin ele alınacağı programla, "personelin kurumu tanıması, verimliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması" hedefleniyor.

Milletvekillerine doğrudan hizmet sunan danışman, ikinci danışman ve yardımcı personel ile siyasi parti grup personeline, 14 Ekim-15 Kasım tarihlerinde yasama eğitimi verilmesi planlanıyor.

MELTEM ÖZTÜRK - Milletvekili danışmanları ve yardımcı personeli ile siyasi grup personeline, TBMM'nin tanıtımının yanı sıra verimliliği ve hizmet kalitesini artıracak eğitimler verilecek.

-"Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme" anlatılacak

Kanun tekliflerinin hazırlanması, Meclise sunulması, havale, komisyonlar, Genel Kurul ve Cumhurbaşkanlığı aşamaları, ihtisas komisyonları ve komisyonlarda kanun yapım süreci, Genel Kurul çalışmaları ve Genel Kurulda kanun yapım süreci konusunda bilgilendirme yapılacak.

Ayrıca personele uygulamalı olarak kanun yazımı, soru ve Meclis araştırması yazımı anlatılacak.

Eğitimlerde, TBMM'nin ihtisas komisyonlarından Plan ve Bütçe, Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve AB Uyum komisyonları ile KİT komisyonu hakkında da bilgi sunulacak.

Danışman, yardımcı personel ve parti gruplarının personeline, "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme" konusu hakkında da brifing verilecek.

Bu arada, TBMM 1 Ekim 2019 Salı günü çalışmalarına başlayacak.

