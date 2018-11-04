Meclis'teki konuşması olay yaratmıştı! Cihangir İslam'dan yeni açıklama

Meclis'teki konuşmasının ardından büyük tepki çeken Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yaptı.
Cihangir İslam'ın Tweeti şöyle:
"Aziz Milletim,
Görevimi yapıyorum.
Hakikati, bunların gerçek yüzünü anlayabilmeniz için teşrih masasına yattım.
Gönüllü.
Siz benim cemaziyyülevvelimi bilirsiniz.
Bir de söylenenlere bakın.
Karar sizlerin.
Ya Hakikat'ten yana olacaksınız, ya da bunların yalanlarından yana.
Vekil"
NE DEMİŞTİ?
İslam, 31 Ekim’deki Meclis konuşmasında AK Parti’nin 15 Temmuz sonrasında Yenikapı’da HDP’den, referandum sürecinde CHP’den kurtulduğunu belirterek şöyle demişti:
"Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede. Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlara İslamcı falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar, değerli arkadaşlarım."
Aziz Milletim,— cihangir islam (@cihangirislam) 4 Kasım 2018
Görevimi yapıyorum.
Hakikati, bunların gerçek yüzünü anlayabilmeniz için teşrih masasına yattım.
Gönüllü.
Siz benim cemaziyyülevvelimi bilirsiniz.
Bir de söylenenlere bakın.
Karar sizlerin.
Ya Hakikat'ten yana olacaksınız, ya da bunların yalanlarından yana.
Vekil
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