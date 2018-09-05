Meclis toplantısına iki aylık bebeğiyle katıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi Meclis üyesi Sevdanur Kurban, meclis toplantısına 2 aylık oğlu ile katıldı.

Edirne Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında toplandı.

AK Partili meclis üyesi şehir plancısı Sevdanur Kurban, belediye meclis salonundaki toplantıya iki aylık oğlu Arda ile katıldı. Gürkan toplantıya başlamadan önce Sevdanur Kurban'ı tebrik ederek, bebeğine meclis adına altın hediye etti.

Toplantıda 7'si gündem olmak üzere 11 madde görüşülüp karara bağlandı.

