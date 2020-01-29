HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Mecliste depremzedeler için yardım kampanyası

Mecliste depremzedeler için yardım kampanyası

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli arasında Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli arasında Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Meclis Başkanı Şentop'un talimatıyla düzenlenen yardım kampanyasına ilişkin duyuru yazısı, Meclis İdare Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın imzasıyla milletvekillerine, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun imzasıyla da personele gönderildi.

Söz konusu duyuruda, Cumhurbaşkanlığı tarafından AFAD Başkanlığınca koordine edilmek üzere ülke çapında bir kampanya başlatıldığı anımsatılarak, kampanyaya katılmak isteyenler için Halkbank'ta hesap açıldığı belirtildi.

Kampanyaya göre, yardımda bulunmak isteyen milletvekilleri ve Meclis personeli, Halkbank TBMM Şubesi'nde açılan hesaba para yatırabilecek. Toplanan yardımlar, AFAD Başkanlığının belirlediği hesaba aktarılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'yüzyılın anlaşması' açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'yüzyılın anlaşması' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ Malatya TBMM Başkanı Mustafa Şentop yardım kampanyası

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Diğer Haberler
Meclis Başkanı'ndan Elazığ depremi için yardım kampanyası talimatı

Meclis'te 'Elazığ depremi' talimatı

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'ya çok sert tepki

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'yüzyılın anlaşması' açıklaması

AK Parti'li Numan Kurtulmuş'tan tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na 3 dilde tepki

AK Parti'den 'Yüzyılın Anlaşması'na ilk tepki!

CHP ve HDP'nin deprem araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi

CHP ve HDP'nin deprem araştırma önergeleri reddedildi

Rahşan Ecevit'in ölümü sonrası gündeme gelmişti! TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Rahşan Ecevit’in son isteğine TBMM'den onay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.