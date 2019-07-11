Mecliste Irak konulu toplantı

Toplantıya, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlıklardan bürokratlar katıldı.

Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi" olarak görevlendirilmesinin ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak'la iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiğini belirterek, "Hazırladığımız eylem planına bizzat baktı. Kendisinin de üzerinde çalışacağını ifade etti." dedi.

Irak ile ilgili hazırladıkları eylem planını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu bildiren Eroğlu, eylem planına bizzat bakan Erdoğan'ın çok mutlu olduğunu, kendisinin de eylem planının üzerinde çalışacağını ifade ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Irak'la iş birliğine, münasebetleri geliştirmeye önem verdiğine değinen Eroğlu, kendisinin, bu konuda çalışma yürütenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Eroğlu, "Irak'a çok önem veriyoruz. Irak bizim için çok önemli. Irak'la iş birliğini geliştirirsek Orta Doğu'da büyük bir adım olacaktır. Bunu herkes biliyor." dedi.

Irak makamlarının, 5 büyük projenin hızla yapılmasını arzu ettiğini belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Sulama projelerinin hızla yapılmasını istiyorlar. Çünkü sulama yapıldığında işsizlik azalıyor, muazzam istihdam sağlanıyor, çiftçilerin gelir artışı sağlanıyor. İkinci olarak Musul ve Bağdat'taki içme suyu projelerine çok önem veriyorlar. Üçüncüsü baraj ve göletler. Dördüncüsü bizim dışımızda; bilhassa kuzeyden güneye tren yolu. Beşincisi de otoban. Irak hükümeti bu konulara çok sıcak bakıyor. Bunlardan üçü bizimle alakalı. Bu konuda çalışmalar yaptık."