Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden muhallebi uyarısı

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nalan Karabayır, toplumda kilolu bebeklerin sağlıklı olduğuna ilişkin kanının yanlış olduğuna dikkati çekerek "Pirinç unu muhallebi gibi karbonhidrat ağırlıklı ancak proteinden fakir beslenme bebeğin gelişiminde soruna neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Karabayır, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen en önemli faktörün beslenme, anneler için ise en önemli kriterin kilo olduğunu aktardı.

Karabayır, toplumda kilolu bebeklerin sağlıklı olduğuna ilişkin kanının yanlış olduğuna dikkati çekerek "Pirinç unu muhallebi gibi karbonhidrat ağırlıklı ancak proteinden fakir beslenme bebeğin gelişiminde soruna neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Fazla karbonhidrat ve az ya da aşırı proteinle beslenen bebeğin ileride diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalıklara yakalanabileceğini dile getiren Karabayır, "Önce kilolu bebeğin sağlıklı bebek olmadığı gerçeğinin kabul edilmesi en önemli adımlardan biridir. Bebek beslenmesinde en önemli faktör ilk 6 ay yalnız anne sütü, 6’ıncı aydan sonra en az 2 yaşına kadar tamamlayıcı beslenme ile birlikte anne sütüne devam edilmesidir. Anne sütü alımı ile sağlıklı beslenme davranışı arasında ilişki olması dışında bu bebeklerde obezite, iskemik kalp hastalıkları gibi sorunların daha az sıklıkta görüldüğü bilinmeli." değerlendirmelerinde bulundu.