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  4. Mega yat, Muğla'ya demir attı! Haftalık kirası dudak uçuklattı

Mega yat, Muğla'ya demir attı! Haftalık kirası dudak uçuklattı

26.06.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesi, 85 metre uzunluğunda bir mega yatı ağırladı. Fethiye Limanı iskelesinde "O'Ptasia" adlı mega yata yakıt ikmali yapıldı. Öte yandan mega yatın uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 874 bin 500 dolar olarak bildiriliyor.

Mega yat, Muğla'ya demir attı! Haftalık kirası dudak uçuklattı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "O'Ptasia" adlı mega yata yakıt ikmali yapıldı.

Fethiye Limanı iskelesine bağlanan Cayman Adaları bayraklı 85 metre uzunluğundaki mega yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı.

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Yunanistan'da 2018'de inşa edilen yat, bir helikopter pisti, sinema salonu, spa, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Bir master süit, 1 VIP kabin, 6 çift kişilik kabin ve iki ikiz kabinden oluşan 10 süitte 12 misafir ağırlanabilen lüks yatta, 26 kişilik mürettebat görev yapıyor.

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KİRASI 874 BİN 500 DOLAR

Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 874 bin 500 dolar olduğu belirtilen yat, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrıldı. (AA)

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Muğla yat

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