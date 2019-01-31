Megakent film yıldızı oluyor

İSTANBUL ,(DHA) - Maltepe Üniversitesi ve Roman Kahramanları Dergisi, "İstanbul" temalı kısa film yarışması düzenliyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek “Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali” 10-11 Nisan günlerinde Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyünde yapılacak. İstanbul üzerine yazılmış eserlerin ve kahramanların konuşulacağı festivalde bu sene ilk defa kısa film yarışması yapılacak.

Tarihsel ve kültürel zenginlik olarak dünyanın seçkin kentlerinden olan İstanbul’un edebiyat kitapları üzerinden anlatılmasının yanı sıra kısa filmlerle de gözler önüne serilebileceği fikrinden hareketle düzenlenen yarışmada Megakent bir “roman kahramanı” olarak ele alınacak.

Yarışmacı, bir romandan esinlenebilecek ya da konuyla ilgili yeni bir “roman kahramanı” tasarlayabilecek. İlk üç filmin ödüllendirileceği yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi ise 17 Mart.

“Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali 1. Kısa Film Yarışması”na kabul edilen filmler, ana jürinin karşısına festival haftasında çıkacak. Ön jüri Dr. Öğr. Üyesi Radife Ongar, Dr. Öğr. Üyesi Müjgan Yıldırım, Öğr. Gör. Murat Gezer’den oluşuyor. Jüride ise Dr. Öğr. Üyesi Cem Çınar, Dr. Öğr. Üyesi Radife Ongar, Dr. Öğr. Üyesi Kaya Özakgün, Dr. Öğr. Üyesi Müjgan Yıldırım ve Öğr. Gör. Murat Gezer yer alıyor.

En iyi filmlerin ödüllendirileceği yarışmada birinciye 7 bin lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 3 bin lira ödül verilecek.

