HABER

Megane Sedan’a yeni nesil motorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

1.3 TCe 140 bg benzinli ve 1.5 Blue dCi 115 bg dizel motorlar, çevreci özelliklerinin yanı sıra yüksek performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan, ürün gamına eklediği yeni nesil turbo benzinli ve dizel motorlar ile öne çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Megane Sedan, ürün gamına eklediği yeni nesil turbo benzinli ve dizel motorlar ile sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. 1.3 TCe 140 bg benzinli ve 1.5 Blue dCi 115 bg dizel motorlar, çevreci özelliklerinin yanı sıra yüksek performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkati çekiyor.

Renault ürün gamında Kadjar ve Megane HB modellerinde yer alan 1.3 TCe benzinli motor, Megane Sedan’da 140 bg, 6 ileri manuel ve 7 ileri EDC seçenekleri ile birlikte sunuluyor.

Yerini aldığı 1.6 16V 115 bg motora göre daha yüksek bir sürüş dinamizmi sunan 1.3 TCe 140 bg turbo benzinli motor, ortalama yakıt tüketimini (5,2-5,5l/100 km) ve CO2 emisyon salımını (119-126 g/km) daha düşük seviyelere çekiyor. 140 bg güç ve 240 Nm’lik tork değeri ile yüksek performansa sahip yeni benzinli turbo motor, en düşük devirlerde dahi maksimum sürüş keyfi sunuyor.

- 1.5 Blue dCi 115 bg dizel motor

Megane Sedan’ın modernize edilmiş dizel motorlarında, performanstan ödün vermeden zararlı emisyon miktarını azaltan (SCR) sistemi bulunuyor. “Blue dCi” adıyla anılan motor, önceki nesil motora kıyasla 5 bg daha fazla güç ve 10 Nm daha yüksek tork sağlayarak performanslı bir sürüş sunuyor.

Düşük yakıt tüketimi (4,0-4,2l/100 km) ve karbondioksit emisyon salımı (105-112 g/km) ile Blue dCi 115 motor, verimli ve performanslı bir sürüş sunuyor. Megane Sedan, Türkiye’de bütün müşterilerinin talebine cevap verebilecek bir benzinli, bir dizel olmak üzere toplam iki motor seçeneği ile (Benzinli manuel & EDC: 1.3 TCe 140bg / Dizel manuel & EDC: 1.5 Blue dCi 115 bg) satışa sunuluyor.

Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki... Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki...
Edirne'de yoğun sisEdirne'de yoğun sis
Aksu Şelaleleri'nin tabiat parkı olması istendiAksu Şelaleleri'nin tabiat parkı olması istendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Megane Sedan

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Son dakika... Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.