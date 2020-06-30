Meğer bilgisayar bu yüzden ısınıyormuş! İş işten geçmeden bunları deneyin...

Çoğu elektronik cihazda olduğu gibi bilgisayarlarda ısınma sorunu, performans ve çalışma problemlerini beraberinde getiriyor. Bilgisayarımızın alev almasına neden olan birçok neden var. Bilgisayarda aynı anda birden çok programın çalışmasıyla gerçekleşebileceği gibi, bilgisayarda yolunda gitmeyen şeylerin olması da ısınmaya neden olur. Sorunu çözmemiz için öncelikle sorunun kaynağını öğrenmemiz gerekiyor. Bilgisayarımızın hastalığı olup olmadığına bakmaya ne dersiniz?
Bilgisayarımıza ağır gelen oyunlar oynadığımızda, birden çok programı aynı anda çalıştırdığımızda işlemcimizi çok yorarız. Eğer işlemcimiz ısıyı dışarı atarsa, bu durum ısının bilgisayarda hapsolmasına neden olur. Bunun sonucunda ise bilgisayarın bazı bölümleri zarar görebilir. Çoğunlukla da durduk yere bilgisayarımız kapanır. Bunu da aslında kendi sağlığını korumak için yapar.
Aslında ısı bilgisayarımızın doğru çalıştığını gösterir, ta ki yakacak dereceye gelinceye kadar. Eğer program çalıştırmadan, oyun oynamadan bilgisayarımız ısınma problemi yaşıyorsa o zaman bilgisayarın bir parçasında problem olduğundan şüphe edebiliriz.
Bilgisayarımızın içinde zamanla toz birikmesi meydana gelir. Bu tozlar zamanla birikerek kalın bir tabaka oluşturup bilgisayarımızın performansının düşmesine sebep olur. Birikmiş tozu temizlemek için teknoloji mağazalarında kullanılan basınç hava spreylerinden edinebiliriz. Yetersiz soğutma sistemi de aşırı ısınmaya neden olabilir. Bilgisayarımızın altında bulunan fanın sürekli çalışması da aşırı ısınmanın belirtisi olabilir. Bataryanın ölmüş olması, ısınmanın sebepleri arasında olabilir.
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