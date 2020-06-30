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Meğer bilgisayar bu yüzden ısınıyormuş! İş işten geçmeden bunları deneyin...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.06.2020 14:48 | Son Güncelleme

Çağımızın en önemli teknolojilerinden biri olan bilgisayarın en büyük sorunlarından biri de ısınma. Bilgisayarlarımızın çok ısınmasının arkasında birden fazla neden yatabilir. Peki şimdi, hangi bilgisayar problemlerinin aşırı ısınmaya yol açabileceğini ve bunların çözümlerine beraber bakalım...

Meğer bilgisayar bu yüzden ısınıyormuş! İş işten geçmeden bunları deneyin...

Çoğu elektronik cihazda olduğu gibi bilgisayarlarda ısınma sorunu, performans ve çalışma problemlerini beraberinde getiriyor. Bilgisayarımızın alev almasına neden olan birçok neden var. Bilgisayarda aynı anda birden çok programın çalışmasıyla gerçekleşebileceği gibi, bilgisayarda yolunda gitmeyen şeylerin olması da ısınmaya neden olur. Sorunu çözmemiz için öncelikle sorunun kaynağını öğrenmemiz gerekiyor. Bilgisayarımızın hastalığı olup olmadığına bakmaya ne dersiniz?

BİRDEN ÇOK PROGRAMIN AYNI ANDA ÇALIŞMASI:

Bilgisayarımıza ağır gelen oyunlar oynadığımızda, birden çok programı aynı anda çalıştırdığımızda işlemcimizi çok yorarız. Eğer işlemcimiz ısıyı dışarı atarsa, bu durum ısının bilgisayarda hapsolmasına neden olur. Bunun sonucunda ise bilgisayarın bazı bölümleri zarar görebilir. Çoğunlukla da durduk yere bilgisayarımız kapanır. Bunu da aslında kendi sağlığını korumak için yapar.

BİLGİSAYAR BÖLÜMLERİNDEN BİRİNİN ARIZALI OLMASI:

Aslında ısı bilgisayarımızın doğru çalıştığını gösterir, ta ki yakacak dereceye gelinceye kadar. Eğer program çalıştırmadan, oyun oynamadan bilgisayarımız ısınma problemi yaşıyorsa o zaman bilgisayarın bir parçasında problem olduğundan şüphe edebiliriz.

Bilgisayarımızın içinde zamanla toz birikmesi meydana gelir. Bu tozlar zamanla birikerek kalın bir tabaka oluşturup bilgisayarımızın performansının düşmesine sebep olur. Birikmiş tozu temizlemek için teknoloji mağazalarında kullanılan basınç hava spreylerinden edinebiliriz. Yetersiz soğutma sistemi de aşırı ısınmaya neden olabilir. Bilgisayarımızın altında bulunan fanın sürekli çalışması da aşırı ısınmanın belirtisi olabilir. Bataryanın ölmüş olması, ısınmanın sebepleri arasında olabilir.

BİLGİSAYARIMIZIN YÜREĞİNE NASIL SU SERPERİZ?

  • Bu işlemleri yaparken bilgisayarı açmamız gerekeceğinden uzman birinde yardım almamız çok işe yarayabilir. Fanı temizleyerek işe başlayabiliriz.
  • Eğer fanın çalışmasıyla ilgili bir sıkıntı varsa fanı değiştirmek de sorunumuza çözüm olacak.
  • Fan durmuşsa, bilgisayar kendine sürekli reset atacak.
  • İşlemci ağırlıklı uygulamaları aynı anda kullanmamaya dikkat edebiliriz.
  • Bilgisayarın güç seçeneğini ayarlayabiliriz. Yüksek performans, daha çok elektrik çekeceğinden bilgisayarımız daha çok ısınır. O yüzden bilgisayarın performansını düşürebiliriz.
  • Bilgisayarımızı sıcak ve nemli ortamdan uzak tutarak da aşırı ısınmanın önüne geçebiliriz.
  • Bilgisayarı düz ve sert bir zemin üzerinde kullanmamız daha sağlıklı olur. Böylece hava kanallarını da açık bırakmış oluruz. Yatak, koltuk, yorgan, yastık gibi eşyaların üstünde kullanmamız da aşırı ısınmaya sebep olur.
  • Sorun bunlar değilse bir dizüstü bilgisayar soğutucuyla bilgisayarımızı serinletmek işe yarayabilir.
  • Bir başka problem olarak evimizin voltajlarının düşük olması ya da bir alçalıp bir yükselmesi, büyük sıkıntılara yol açabilir. Bunun için bir elektrik teknisyeniyle konuşmak gerekir.
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