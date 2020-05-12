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Meğer çamaşır makinesini hepimiz yanlış temizliyormuşuz! Sirke, limon tuzu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bazen çamaşır makinesinden çıkardığınız kıyafetlerde daha önce hissetmediğiniz bir koku olur. Hafif nem ve küfle karışık bu koku aklınıza şüphe düşürür. "Acaba makineyi çalıştırmadım mı? Yumuşatıcı koymayı mı unuttum?" diye düşünmeye başlarsınız. Ama maalesef sorun bu kadar basit değildir. Esas problem çamaşır makinesinin kirlenmesidir. Peki, çamaşır makinesi nasıl temizlenir?

Meğer çamaşır makinesini hepimiz yanlış temizliyormuşuz! Sirke, limon tuzu...

Borularında pislik biriken makine artık çamaşırları temizlemez, kirletir. Bu da yapılan temizliğin boşa gitmesine ve temizlenmesi gereken çamaşırların kirlenmesine sebep olur. Ama bu durum canınızı sıkmasın. Çünkü kıyafetlerimizin temizliğinden sorumlu çamaşır makinelerinin içini hijyenik ortamlara dönüştürmek oldukça kolay. Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

İLK ADIM: DETERJAN BÖLMESİ

Çamaşır makinesi temizliğine deterjan ve yumuşatıcı gözünden başlayın. Hafifçe çekerek çıkardığınız deterjan gözünü, üzerindeki tüm lekeler ve yosunlar çıkana kadar temizlerseniz hijyene giden ilk adımı tamamlamış olursunuz.

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  • 1 litre suyu kaynatın ve bir kenarda birazcık soğumasını bekleyin.
  • Daha sonra suyun içine bir buçuk su bardağı beyaz sirke ekleyin.
  • Deterjan bölmesini ılık suyla durulayarak üzerindeki kirleri kabaca temizleyin.
  • İlk kirini atan bölmeyi sirkeli suda 15-20 dakika bekletin.
  • Çıkardıktan sonra güzelce durulayıp kurulayın.

SİRKE VE LİMON TUZU İLE KİREÇLERİ SÖKÜN

Çamaşır makinesinin içini temizlerken sirke ve limon tuzunun gücünden faydalanabilirsiniz. Bu iki madde bir olup sizin gözle göremediğiniz tüm kireç ve bakterileri temizler.

  • Çamaşır makinesinin deterjan bölmesine 1 buçuk yemek kaşığı limon tuzu koyun.
  • Makinenin içine 1 su bardağı beyaz sirke dökün. Eğer beyaz sirke yoksa elma sirkesi de kullanabilirsiniz.
  • Dilerseniz sirke ve limon tuzunu direkt karıştırarak da deterjan bölmesine dökebilirsiniz.
  • Boş makineyi 90 derecelik uzun bir yıkama programında çalıştırın.
  • Makine durduktan sonra kapağını açın ve 1-2 saat kadar havalandırın. Tertemiz oldu bile!

KARBONATIN GÜCÜNE GÜVENİN

Makinenin içini temizlerken ev temizliğinin vazgeçilmez malzemesi karbonatı da kullanabilirsiniz.

1 su bardağı sirkenin içine 1 yemek kaşığı kadar karbonat ekleyin.
Karışımı makinenin deterjan kısmına dökün.
Boş makineyi 1 saat kadar yüksek sıcaklıktaki bir programda çalıştırın. Kokudan ve kirden eser kalmayacak!

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LASTİKLERİ UNUTMAYIN

Çamaşır makinenizi açtığınızda ilk gördüğünüz kısım körük lastiği olarak adlandırılır. Kapakla iç bölme arasındaki bu lastik, uzun süre temizlenmezse hem içinde kir birikir hem de küf oluşur. Bu durumdan kurtulmanın en kolay yolu birkaç yıkamada bir körük lastiğini sirkeli bez ile silerek temizlemektir. Eğer lastiklerdeki küf miktarı çok fazlaysa oksijenli su da kullanabilirsiniz. Böylece makinenizin girişi her zaman temiz kalır.

KOKUDAN KURTULAMIYORSANIZ

Eğer ne yaparsanız yapın makineniz tamamen temizlenmiyorsa sorun makinenin filtresinde olabilir. Bazen biriken kirler ve iplikler filtreye takılır ve tıkanıklığa sebep olur. Eğer böyle bir durum varsa servise danışabilirsiniz. Çünkü filtreyi kendiniz söküp temizlemeye kalkarsanız çamaşır makinesine hasar verebilirsiniz.


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