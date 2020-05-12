Meğer çamaşır makinesini hepimiz yanlış temizliyormuşuz! Sirke, limon tuzu...

Borularında pislik biriken makine artık çamaşırları temizlemez, kirletir. Bu da yapılan temizliğin boşa gitmesine ve temizlenmesi gereken çamaşırların kirlenmesine sebep olur. Ama bu durum canınızı sıkmasın. Çünkü kıyafetlerimizin temizliğinden sorumlu çamaşır makinelerinin içini hijyenik ortamlara dönüştürmek oldukça kolay. Detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Çamaşır makinesi temizliğine deterjan ve yumuşatıcı gözünden başlayın. Hafifçe çekerek çıkardığınız deterjan gözünü, üzerindeki tüm lekeler ve yosunlar çıkana kadar temizlerseniz hijyene giden ilk adımı tamamlamış olursunuz.
Çamaşır makinesinin içini temizlerken sirke ve limon tuzunun gücünden faydalanabilirsiniz. Bu iki madde bir olup sizin gözle göremediğiniz tüm kireç ve bakterileri temizler.
Makinenin içini temizlerken ev temizliğinin vazgeçilmez malzemesi karbonatı da kullanabilirsiniz.
1 su bardağı sirkenin içine 1 yemek kaşığı kadar karbonat ekleyin.
Karışımı makinenin deterjan kısmına dökün.
Boş makineyi 1 saat kadar yüksek sıcaklıktaki bir programda çalıştırın. Kokudan ve kirden eser kalmayacak!
Çamaşır makinenizi açtığınızda ilk gördüğünüz kısım körük lastiği olarak adlandırılır. Kapakla iç bölme arasındaki bu lastik, uzun süre temizlenmezse hem içinde kir birikir hem de küf oluşur. Bu durumdan kurtulmanın en kolay yolu birkaç yıkamada bir körük lastiğini sirkeli bez ile silerek temizlemektir. Eğer lastiklerdeki küf miktarı çok fazlaysa oksijenli su da kullanabilirsiniz. Böylece makinenizin girişi her zaman temiz kalır.
Eğer ne yaparsanız yapın makineniz tamamen temizlenmiyorsa sorun makinenin filtresinde olabilir. Bazen biriken kirler ve iplikler filtreye takılır ve tıkanıklığa sebep olur. Eğer böyle bir durum varsa servise danışabilirsiniz. Çünkü filtreyi kendiniz söküp temizlemeye kalkarsanız çamaşır makinesine hasar verebilirsiniz.
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