Meğer diş ağrısını hafifletmek çok kolaymış! Vanilya özü, kekik, sarımsak...

Düzenli olarak tuzlu suyla ağzı çalkalamak ya da soğuk kompres uygulamak, küçük tahrişleri ve sızıları hafifletebilir. Fakat daha ciddi diş ağrıları için mutlaka diş hekimine görünmelisiniz. Belirtileriniz bir ya da iki günden daha uzun süre devam ederse bir uzmandan yardım almak en doğrusu olacaktır. Yine de öncesinde ağrınızı hafifletmek için uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler var.

TUZLU SUYLA AĞZINIZI DURULAYIN

Diş ağrısı için tuzlu suyla durulama etkili bir yöntem. Tuzlu su doğal bir dezenfektan olmasından ötürü, dişlerinizin arasına sıkışan gıda parçalarını ve döküntülerini gidermeye yardımcı olabilir. Ayrıca tuzlu su iltihaplanmayı azaltır ve ağız yaralarını iyileştirebilir. Bu işlem için yarım çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suyla karıştırıp, gargara yapmanız yeterli.

KEKİK SAYESİNDE DİŞ AĞRINIZA VEDA EDİN

Kekik, güçlü bir antibakteriyel ve antioksidan kaynağıdır. Bu nedenle diş ağrısını hafifletebilir. Direkt olarak kekik çayı ile gargara yapabilirsiniz. Buna ek olarak su ve kekik yağını karıştırıp, ağrılı olan bölgeye sürebilirsiniz.

SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN

Özellikle herhangi bir işlem diş ağrısına yol açmış ise ağrınızı dindirmek için soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Bunu yaptığında, bölgedeki kan damarlarında daralma meydana gelir. Sonuç olarak ağrınız daha az şiddetli hale dönüşür. Soğuk kompres uygulamaları şişliği alma ve iltihabı azaltma konusunda etkili bir yöntem. Havluya sarılmış bir buz torbasını ağrılı bölgede 20 dakika boyunca tutun. Aynı işlemi birkaç saatte bir tekrarlayabilirsiniz.