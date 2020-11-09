HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Meğer fark etmemişiz! Aldığınız zeytinyağının rengi yemyeşilse...

Meğer fark etmemişiz! Aldığınız zeytinyağının rengi yemyeşilse...

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.11.2020 09:59 | Son Güncelleme

Sağlıklı yaşamın anahtarı olan zeytinyağını beslenmenize dahil ederek birçok hastalığa karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Zeytinyağı şifasını alabilmek için ise taklit ürünlerden kaçınılmalı. Peki, zeytinyağı alırken nelere dikkat etmeli, yağın rengi bir kalite kriteri mi?

Meğer fark etmemişiz! Aldığınız zeytinyağının rengi yemyeşilse...

Son yıllarda özellikle Akdeniz tipi beslenmeyi tercih edenleri vaz geçilmezi zeytinyağı sofralarımızdan eksik olmuyor. Altın sarısı rengi ile raflarda dikkatleri çeken zeytinyağının kalitelisini ararken rengi kalite kriteri olarak aramamanın doğru olacağı uzmanlar tarafından söyleniyor.

Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak "Zeytinyağında renk kalite kriteri değildir. Son yıllarda içerisine bazı renklendirici maddeler de atıyorlar. Tağşişte özellikle bakıyorsunuz böyle yemyeşil zeytinyağı görünümlü bir kısım maddeler var. Kesinlikle ve kesinlikle zeytinyağında renk kalite kriteri değildir.”dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çok kötü bir süreç geçirdim' dedi, yaşadıklarını anlattı 'Çok kötü bir süreç geçirdim' dedi, yaşadıklarını anlattı
Süte hile karıştı! Açık satılan sütte kimyasal şokuSüte hile karıştı! Açık satılan sütte kimyasal şoku
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Gençler tehlike altında! Kolon kanserinin en büyük nedeni...
Gençler tehlike altında! Kolon kanserinin en büyük nedeni...
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süte hile karıştı! Açık satılan sütte kimyasal şoku
Süte hile karıştı! Açık satılan sütte kimyasal şoku
Mutfaklarda yer almayacak! Yasa hazır, 1 Ocak 2021’den itibaren yasak
Mutfaklarda yer almayacak! 1 Ocak 2021’den itibaren yasak
Uzmanından uyarı! 'Dezenfektanı, su ve sabuna erişemediğinizde kullanın'
Uzmanından kritik uyarı! Dezenfektan nasıl kullanılmalı?
Kış aylarına girildi! Ihlamura yoğun talep
Solunumu rahatlatıyor, nefesi açıyor
Bipolar bozukluk nedir?
Bipolar bozukluk nedir?
Uzun süre ekrana bakanlara miyopi uyarısı!
Uzun süre ekrana bakıyorsanız dikkat!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.