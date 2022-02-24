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Meğer kötü kokmasının sebebi buymuş! Elektrik süpürgenizdeki kokuyu gidermek istiyorsanız...

24.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik süpürgenizi her çalıştırdığınızda burnunuza kötü kokular mı geliyor? Rahatsız edici kokuların sebebi toz torbasında veya haznesinde biriken kalıntılar ya da süpürgenin vakum kısmını tıkayan saç ve hayvan tüyü olabilir. Çözüm ise yeni bir süpürge almak değil tabii ki! Elektrik süpürgenizdeki kötü kokulardan kolayca nasıl kurtulabileceğinizi öğrenmeye ne dersiniz?

Meğer kötü kokmasının sebebi buymuş! Elektrik süpürgenizdeki kokuyu gidermek istiyorsanız...

Zemindeki toz, kırıntı ve saçlardan kurtulmak için elektrikli süpürge en büyük yardımcınız fakat çalıştırdığınızda artık berbat bir koku mu almaya başladınız? Evinizin tertemiz olması için çaba gösterirken elektrikli süpürgenin yaydığı kötü koku ile uğraşmak sinir bozucu olabilir ama üzülmeyin, sizin için harika çözümleri bir araya getirdik. İşte, elektrikli süpürgenizden gelen kötü kokulardan kurtulmanızı sağlayacak basit yöntemler...

  1. KARBONAT MUCİZESİ

Elektrikli süpürgenizin toz torbasına veya haznesine birkaç çay kaşığı karbonat ekleyin. Halıyı süpürmeden önce halıya bir miktar karbonat serpmeniz de aynı etkiyi verir. Bu yöntem sayesinde temizlik yaparken sizi rahatsız eden kokuların kaybolduğunu göreceksiniz.

  1. UÇUCU YAĞLARDAN GELEN ÇÖZÜM

Temiz bir sprey şişesine su doldurun ve bir çay kaşığı karbonat ekleyerek karıştırın. Lavanta ya da kekik gibi kokusunu sevdiğiniz bir esans yağından yaklaşık 30 damla ekleyin. Toz torbalı süpürge kullanıyorsanız süpürgenin toz torbasına hazırladığınız karışımdan birkaç damla püskürtün. Eğer toz torbasız süpürge tercih ediyorsanız aynı işlemi süpürgenin toz haznesi için uygulayın.

  1. KOKULU BAHARATLARLA DOĞAL YÖNTEMLER

Tarçın gibi güzel kokulu baharatlar, maliyet ve performans açısından etkili bir koku giderici. Toz torbasına veya haznesine her değişimde yarım yemek kaşığı toz tarçın serpebilirsiniz. Koyu renkli bir halı süpüreceğinizde süpürmeden önce halının üzerine tarçın gibi güzel kokulu baharatlardan serpebilirsiniz.

  1. PRATİK BİR YÖNTEM: PARFÜM PEDLERİ

Elektrikli süpürgenizin filtresinin üst kısmına bir parfüm pedi yerleştirebilirsiniz. Bu sayede süpürgenizi her çalıştırdığınızda etrafa hoş bir koku yayılır.

  1. PORTAKAL KABUĞU DEYİP GEÇMEYİN

Elektrik süpürgesinin haznesini vakuma bağlayan delikten yeni kullanacağınız vakum torbasına portakal kabuğu parçaları yerleştirin. Eğer süpürgeniz toz torbasızsa portakal kabuğunu toz haznesinin filtre boşluğuna koyabilirsiniz. Süpürgenizi her kullandığınızda taze portakal kokusunun evinizin her yerine yayıldığını göreceksiniz.


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