Meğer nasırdan kurtulmak çok basitmiş! Kabartma tozu, soğan ve papatya...

Nasır, derinin sertleşerek rahatsız edici bir tabaka oluşturmasıdır. Cildin her yerinde oluşabileceği gibi genellikle ayakta da meydana gelir. Üzerine basıldıkça tahammülü zor bir acıya sebep olabilir. Nasıra sebep olan asıl etkenler sürtünme ve cildin havasız kalmasıdır. Topuklu ve rahatsız edici bir ayakkabı ya da dar bir kıyafet nasır oluşumuna sebep olabilir. Nasırı tetikleyen etkenlerini dikkate almanın yanı sıra evde uygulayabileceğiniz bu tarifler ile nasır probleminizi ortadan kaldırabilirsiniz.

DOĞAL TARİFLER

TARİF 1: HAM İNCİR YÖNTEMİ

Ham incirin suyu çok şifalıdır. İnciri yeşilken suyunu sıkın ve bu suyu nasırlı bölgeye pamuk yardımıyla uygulayın. Bu tarifi nasır geçene kadar her gün uygulamayı ihmal etmeyin.

TARİF 2: DOMATES KABUĞU TEKNİĞİ

Büyük boy bir domatesin kabuğunu soyun ve bu kabukları nasırlı bölgeye yerleştirin. Kabukların sabit durması için bu bölgeyi, streç film ya da sargı bezi ile sarabilirsiniz. Bu tarifi her gün uygulayın.

TARİF 3: BEYAZ SİRKE VE SOĞAN

Bir orta boy soğanı kabuklarını soyup dilimleyin. Bir cam kaba soğan dilimlerini ve üzerini geçecek şekilde sirkeyi ekleyin. Cam kabın ağzını kapatıp karanlık bir yerde yaklaşık yarım gün bekletin. Sonrasında nasırlı bölgeye bu karışımdan sürün.