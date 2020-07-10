Meğer nasırdan kurtulmak çok basitmiş! Kabartma tozu, soğan ve papatya...

Nasır, derinin sertleşerek rahatsız edici bir tabaka oluşturmasıdır. Cildin her yerinde oluşabileceği gibi genellikle ayakta da meydana gelir. Üzerine basıldıkça tahammülü zor bir acıya sebep olabilir. Nasıra sebep olan asıl etkenler sürtünme ve cildin havasız kalmasıdır. Topuklu ve rahatsız edici bir ayakkabı ya da dar bir kıyafet nasır oluşumuna sebep olabilir. Nasırı tetikleyen etkenlerini dikkate almanın yanı sıra evde uygulayabileceğiniz bu tarifler ile nasır probleminizi ortadan kaldırabilirsiniz.
TARİF 1: HAM İNCİR YÖNTEMİ
Ham incirin suyu çok şifalıdır. İnciri yeşilken suyunu sıkın ve bu suyu nasırlı bölgeye pamuk yardımıyla uygulayın. Bu tarifi nasır geçene kadar her gün uygulamayı ihmal etmeyin.
TARİF 2: DOMATES KABUĞU TEKNİĞİ
Büyük boy bir domatesin kabuğunu soyun ve bu kabukları nasırlı bölgeye yerleştirin. Kabukların sabit durması için bu bölgeyi, streç film ya da sargı bezi ile sarabilirsiniz. Bu tarifi her gün uygulayın.
TARİF 3: BEYAZ SİRKE VE SOĞAN
Bir orta boy soğanı kabuklarını soyup dilimleyin. Bir cam kaba soğan dilimlerini ve üzerini geçecek şekilde sirkeyi ekleyin. Cam kabın ağzını kapatıp karanlık bir yerde yaklaşık yarım gün bekletin. Sonrasında nasırlı bölgeye bu karışımdan sürün.
TARİF 4: SARIMSAK VE ZEYTİNYAĞI YÖNTEMİ
Bir diş sarımsak ve bir yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Bu tarifi nasırlı bölgeye bir pamuk yardımıyla uygulayın. 20 dakika sonra ılık su ile yıkayın. Karışımı tekrar hazırlayarak ya da ölçüleri aynı şekilde arttırarak fazla hazırlayıp uygulamaya her gün düzenli olarak devam edin.
TARİF 5: SODA VE KABARTMA TOZU
Bir kabın içerisine 1 çorba kaşığı kabartma tozu, 1 çorba kaşığı limon suyu ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Sorunlu bölgeye bu karışımı pamuk yardımıyla uygulayın. Bu tarifi düzenli olarak olarak uyguladığınızda nasırlı bölgenin yumuşamaya başladığını fark edeceksiniz.
TARİF 6: ASPİRİN VE LİMON
Bir kapta bir aspirini ezin. İçerisine limon suyu ekleyin. Bir pamuğa bu tarifi iyice yedirerek nasırlı bölgeye koyun. Sargı bezi ya da streç film ile bu bölgeyi sararak bir gece karışımın sorunlu bölge üzerinde kalmasını sağlayın.
TARİF 7: PAPATYA VE SARIMSAK
Bir yemek kaşığı kurutulmuş ve ezilmiş papatya, bir büyük diş sarımsak ve bir yemek kaşığı limon suyunu bir kapta iyice karıştırın. Bu karışımı nasırlı bölgeye pamuk yardımıyla uygulayıp yaklaşık yarım saat bekletin. Sonrasında ılık su ile yıkayın.
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