Meğer sadece aceleleri yokmuş! Psikologlardan çarpıcı araştırma: Hızlı yürümenin altından bakın ne çıktı

Yürüyüş temponuz nasıl? Sokakta yürürken bazı insanların adımlarının daha hızlı ve ritimlidir. Bu kişiler çoğu zaman "aceleci" ya da “sabırsız” olarak etiketlenir. Ancak bilimsel araştırmalar, yürüme hızının yalnızca bir davranış biçimi değil, aynı zamanda kişinin zihinsel ve fiziksel durumuna dair bazı ipuçları verebileceğini ortaya koyuyor.

YÜRÜME TEMPOSU VE ZİHİNSEL PERFORMANS

ABD’de Duke Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve geniş bir katılımcı grubunu kapsayan bir araştırmada, yürüme hızının bilişsel performansla bağlantılı olabileceği görüldü. Çalışmada daha hızlı yürüyen bireylerin bazı sağlık göstergelerinde ve bilişsel testlerde ortalamaya kıyasla daha olumlu sonuçlar elde ettiği bildirildi. Araştırmacılar bu durumun, yürüme hızının kişinin biyolojik yaşıyla ilişkili olabileceğine işaret edebileceğini belirtiyor.

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Avrupa’da yürütülen bazı kişilik araştırmaları da benzer sonuçlara işaret ediyor. Bu çalışmalara göre daha hızlı yürüyen bireylerde dışadönüklük seviyesinin daha yüksek olduğu, hedef odaklı davranışların daha belirgin görüldüğü ve erteleme eğiliminin daha düşük olabildiği ifade ediliyor.

PSİKOLOGLAR NASIL YORUMLUYOR?

Davranış psikologları, yürüme hızının kişinin içsel enerji seviyesi ve motivasyonuyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Hızlı yürüyen bireylerin zaman algısının daha güçlü olduğu, karar alma süreçlerinde daha net davranabildikleri ve hedeflerine ulaşma konusunda daha kararlı bir tutum sergileyebildikleri belirtiliyor.

Bazı araştırmalar, çok yüksek tempoda yaşayan bireylerde stres seviyesinin de daha yüksek olabileceğini gösteriyor.

TEK BAŞINA BELİRLEYİCİ DEĞİL

Uzmanlar, yürüme hızının birçok faktörden etkilendiğini hatırlatıyor. Yaş, fiziksel kondisyon, çevresel koşullar, ruh hali ve hatta kültürel alışkanlıklar yürüyüş temposunu değiştirebilir. Bu nedenle hızlı yürümek tek başına bir kişilik özelliğini tanımlamaz.

Yine de araştırmalar, günlük hayatta attığımız adımların temposunun bazen zihinsel ve fiziksel durumumuz hakkında düşündüğümüzden daha fazla ipucu taşıyabileceğini gösteriyor.