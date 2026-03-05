KADIN

Türkiye’de eğitim aldı, yurt dışında iş buldu: "Bir günlük deneme ile pastacı oldum"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’ndan aldığı pastacılık eğitimiyle kariyerine uluslararası bir boyut kazandıran Özgür Karasar, Hollanda’nın Rotterdam kentinde ünlü bir pastanede iş sahibi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, İzmirli kadınları ekonomik ve sosyal anlamda güçlendirerek onlara yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALDI, YURT DIŞINDA İŞ BULDU

Verilen eğitimler yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da kadınların hayatına dokunuyor. Meslek Fabrikası kurslarıyla koluna altın bileziği takanlardan biri de Özgür Karasar oldu.

Hollanda’nın Rotterdam kentine yerleşme hazırlığı yapan Karasar, orada çalışabilmek için bir meslek edinmeye karar verdi. Meslek Fabrikası’nda aldığı eğitimle pasta yapımının inceliklerini öğrenen Karasar, şimdi bu birikimini Hollanda’da profesyonel bir mutfakta sergiliyor.

"BİR GÜNLÜK DENEME İLE İŞE ALINDIM"

Pastacılıkla ilgili püf noktalarını öğrenmesi sayesinde marka bir pastanede çalışmaya başladığını belirten Karasar, "Burası özellikle cheesecake ve San Sebastian ile ünlü bir pastane. Faslı bir girişimci kadının sahip olduğu pastanede birebir iş görüşmesi yaptım. Kendisi genç ve kadınlarla çalışan harika biri. Bir günlük deneme ile işe alındım ve çok mutluyum. En zor zamanlarda bir meslek hayat kurtarıcı oluyor; bunu kendi deneyimimden biliyorum. İzmir’den Hollanda’ya gelecek tüm dostlarımızı, lezzetli pastalarımızı tatmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

