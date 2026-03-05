KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Burçlar - Astroloji

Mart ayında adeta sınanacak 3 şanssız burç

Mart ayıyla birlikte gökyüzündeki hareketlilik bazı burçlar için yeni fırsatlar getirirken, bazıları için ise daha dikkatli olunması gereken bir döneme işaret ediyor. Astrologlara göre özellikle üç burç bu ay beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilir. İşte Mart ayının en şansız burçları...

Mart ayında adeta sınanacak 3 şanssız burç
Gökçen Kökden

Mart 2026’da gezegenlerin konumu, bazı burçlar için sabır ve dikkat gerektiren bir dönemi işaret ediyor. Özellikle iletişim, iş hayatı ve ilişkiler konusunda bazı burçların daha temkinli hareket etmesi öneriliyor. Peki siz bu ayın şanslılarından mısınız yoksa temkinli olmanızda fayda mı var?

İKİZLER

Mart ayında adeta sınanacak 3 şanssız burç 1

Mart ayında İkizler burcu için iletişim trafiği oldukça yoğun olabilir. Yanlış anlaşılmalar veya acele verilen kararlar küçük sorunların büyümesine neden olabilir. Özellikle iş ve arkadaş çevresinde söylenen sözlere dikkat etmek bu dönemde önemli. Bu ay sabır sizin dostunuz olmalı. Ayrıca ani tepkilerden kaçınmak işlerinizi kolaylaştıracaktır.

BAŞAK

Mart ayında adeta sınanacak 3 şanssız burç 2

Detaylara verdiği önemle bilinen Başak burçları için Mart ayı beklenmedik aksaklıklar getirebilir. Planlanan bazı işlerin gecikmesi ya da değişmesi söz konusu olabilir. Bu dönemde kontrol edilemeyen durumlara karşı esnek olmak Başak burçlarının stresini azaltabilir.

OĞLAK

Mart ayında adeta sınanacak 3 şanssız burç 3

Mart ayında Oğlak burçları özellikle sorumluluklar konusunda yoğun bir tempoya girebilir. İş ve aile hayatı arasında denge kurmak zaman zaman zorlayıcı olabilir. Bu süreçte kendilerine zaman ayırmaları ve yüklerini paylaşmaları önemli. Aksi halde yorgunluk ve stres hissi artabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mide ağrısı sandı doğum yaptı!Mide ağrısı sandı doğum yaptı!
Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor: Avrupa’da ilaç gibi araştırılıyorYol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor: Avrupa’da ilaç gibi araştırılıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Astroloji burç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.