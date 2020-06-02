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Meğer tarakları böyle temizlememiz gerekiyormuş! Çok şaşıracaksınız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hepimiz makyaj fırçalarını belirli aralıklarla temizlememiz gerektiğini biliyoruz. Ama taraklar ve saç fırçalarını nedense unuturuz. Oysa tüm güzellik malzemelerimiz gibi saç fırçaları ve taraklar da iyi bir temizliği hak ediyor. Üstelik tekrar tekrar kullandığımız saç fırçaları ve taraklar, saç şekillendirme ürünleri nedeniyle çok çabuk kirleniyor.

Meğer tarakları böyle temizlememiz gerekiyormuş! Çok şaşıracaksınız...

Tarak ve saç fırçalarında birikenler, sadece saçlarımız değildir. Toz, ölü deri kalıntıları ve akarlar hiç de hoş olmayan misafirlerdir. Tarak ve saç fırçalarını temizlemeyi atlamak, her kullanımda bu birikintilerin tekrar saçınıza yapışmasına neden olur. Saçınızın daha da yağlı görünmesine neden olan bu birikintiler, bakterilerin çoğalması için de uygun bir zemin yaratır. 2-3 haftada bir yapacağınız temel temizlik ve ayda bir kez yapacağınız derin temizlik ile hijyenik tarak ve fırçalara ulaşmanız mümkün!

1. TEMEL TEMİZLİK

İhtiyacınız:

Temiz havlu
Birkaç damla bebek şampuanı
Ilık su

Temizlik:

Sivri uçlu bir kuaför tarağı ya da kurşun kalem kullanarak saç topaklarını temizleyin. Zorlu topakları makas yardımıyla keserek çıkarabilirsiniz.
Plastik tarak ve saç fırçaları için: Geniş bir kasede bebek şampuanı ve ılık suyla bir banyo hazırlayın. Tarak ve fırçalarınızı 15 dakika bu banyoda beklettikten sonra soğuk su ile durulayın. Temiz bir havlu üzerinde kendi halinde kurumaya bırakın.
Pedli kürek tarak ve saç fırçaları için: Hazırladığınız banyoya tarak ve saç fırçanızı batırmadan, sadece uçlarını değdirerek ıslatın. Hızlıca durulayıp temiz bir havlu ile kurulayın. Küflenmenin önüne geçmek için mutlaka saç kurutma makinesi ile kurutun.
Ahşap tarak ve saç fırçaları için: Tıpkı pedli taraklar gibi, ahşap saç fırçalarınızı da şampuanlı suya daldırıp batırmayın. Ahşap malzemenin bozulmaması için uçlarını hafifçe ıslatıp nemli bir havluyla silin. Ahşap tarak ve saç fırçalarını iyi hava alan bir yerde kurutmanız gerekli. Zeminle temas ettirmeden uçları aşağıya bakar şekilde pencere önünde kurutabileceğiniz gibi, saplarından asarak da kurutabilirsiniz.

2. DERİN TEMİZLİK

Görsel 2

İhtiyacınız:

1 çay kaşığı karbonat
1-2 damla bebek şampuanı
1 kahve fincanı ılık su
Diş fırçası

Temizlik:

Tüm malzemeyi karıştırarak bir çözelti oluşturun.
Sivri uçlu bir kuaför tarağı ya da kurşun kalem kullanarak saç topaklarını temizleyin.
Plastik tarak ve saç fırçaları için: Saç fırçası ya da tarağınızı hazırladığınız karışımla iyice fırçalayıp duruladıktan sonra kendi halinde kurumaya bırakın.
Pedli kürek tarak ve saç fırçaları için: Hazırladığınız karışıma batırdığınız diş fırçası yardımıyla tüm kılları nazikçe fırçalayın. Temiz bir kase ılık suda pedli tabanı değdirmemeye özen göstererek hızlıca durulayın. Temiz bir havlu ile nemini alıp saç kurutma makinesi ile kurutun.
Ahşap tarak ve saç fırçaları için: Hazırladığınız çözelti ile fırçaladığınız ahşap tarak ve saç fırçanızı nemli bir havlu ile durulayıp havadar bir yerde kurumaya bırakın.


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