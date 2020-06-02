Meğer tarakları böyle temizlememiz gerekiyormuş! Çok şaşıracaksınız...

Tarak ve saç fırçalarında birikenler, sadece saçlarımız değildir. Toz, ölü deri kalıntıları ve akarlar hiç de hoş olmayan misafirlerdir. Tarak ve saç fırçalarını temizlemeyi atlamak, her kullanımda bu birikintilerin tekrar saçınıza yapışmasına neden olur. Saçınızın daha da yağlı görünmesine neden olan bu birikintiler, bakterilerin çoğalması için de uygun bir zemin yaratır. 2-3 haftada bir yapacağınız temel temizlik ve ayda bir kez yapacağınız derin temizlik ile hijyenik tarak ve fırçalara ulaşmanız mümkün!

1. TEMEL TEMİZLİK

İhtiyacınız:

Temiz havlu

Birkaç damla bebek şampuanı

Ilık su

Temizlik:

Sivri uçlu bir kuaför tarağı ya da kurşun kalem kullanarak saç topaklarını temizleyin. Zorlu topakları makas yardımıyla keserek çıkarabilirsiniz.

Plastik tarak ve saç fırçaları için: Geniş bir kasede bebek şampuanı ve ılık suyla bir banyo hazırlayın. Tarak ve fırçalarınızı 15 dakika bu banyoda beklettikten sonra soğuk su ile durulayın. Temiz bir havlu üzerinde kendi halinde kurumaya bırakın.

Pedli kürek tarak ve saç fırçaları için: Hazırladığınız banyoya tarak ve saç fırçanızı batırmadan, sadece uçlarını değdirerek ıslatın. Hızlıca durulayıp temiz bir havlu ile kurulayın. Küflenmenin önüne geçmek için mutlaka saç kurutma makinesi ile kurutun.

Ahşap tarak ve saç fırçaları için: Tıpkı pedli taraklar gibi, ahşap saç fırçalarınızı da şampuanlı suya daldırıp batırmayın. Ahşap malzemenin bozulmaması için uçlarını hafifçe ıslatıp nemli bir havluyla silin. Ahşap tarak ve saç fırçalarını iyi hava alan bir yerde kurutmanız gerekli. Zeminle temas ettirmeden uçları aşağıya bakar şekilde pencere önünde kurutabileceğiniz gibi, saplarından asarak da kurutabilirsiniz.