Meğer yanlış kullanıyormuşuz! Highlighter böyle kullanılıyormuş!

Highlighter ile ışıl ışıl görünen bir cilde sahip olmak hayal değil. Peki highlighter en doğru şekilde nasıl kullanılır? Gelin birlikte doğru highlighter uygulaması için bilmeniz gereken püf noktalarına bakalım...

CİLT RENGİNİZE EN UYGUN HIGHLIGHTERI SEÇİN

Highlighter seçimi yaparken ten ve göz renginize uygun bir renk seçmeniz gerekiyor.

Eğer ten renginiz soluksa pembe alt tona sahip aydınlatıcılardan uzak durmalısınız.

Beyaz tenliyseniz pembe highlighter size en uygun olandır. Bunun yanı sıra, inci tonları ve şampanya tonları da beyaz tenli kişilerin cildi ile uyumlu bir bütünlük oluşturur.

Genel olarak söylemek gerekirse, ten renginizden iki ton açık renklerdeki highlighterları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

CİLT TİPİ DE ÇOK ÖNEMLİ

Highlighterın cilt renginizin yanı sıra cilt tipinizle de uyum sağlıyor olması gerekir. Yağlı, kuru, normal ve mat cilt tipleri için farklı markalarda farklı highlighter seçenekleri mevcut.

KALİTELİ ÜRÜNLER KULLANIN

Birçok markada farklı bütçelere uygun highlighterlar var. Siz de bütçenize uygun olarak kaliteli bir ürün seçebilirsiniz. Eğer seçtiğiniz ürün çok kaliteli değilse topaklanma, uçma ve akma gibi problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.