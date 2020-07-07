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Meğer yanlış kullanıyormuşuz! Highlighter böyle kullanılıyormuş!

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her kadının hayali, pırıl pırıl parlayan bir cildi sahip olmak ve tüm dikkatleri üzerinde toplamak. Doğru makyaj teknikleri uygulandığında bu hayale kavuşmak çok kolay. Ama hatalı makyaj da cildin olduğundan kötü görünmesine sebep olabilir. Peki aydınlık bir cilt için highlighterı nasıl uygulamanız gerektiğini biliyor musunuz?

Meğer yanlış kullanıyormuşuz! Highlighter böyle kullanılıyormuş!

Highlighter ile ışıl ışıl görünen bir cilde sahip olmak hayal değil. Peki highlighter en doğru şekilde nasıl kullanılır? Gelin birlikte doğru highlighter uygulaması için bilmeniz gereken püf noktalarına bakalım...

CİLT RENGİNİZE EN UYGUN HIGHLIGHTERI SEÇİN

Highlighter seçimi yaparken ten ve göz renginize uygun bir renk seçmeniz gerekiyor.

Eğer ten renginiz soluksa pembe alt tona sahip aydınlatıcılardan uzak durmalısınız.
Beyaz tenliyseniz pembe highlighter size en uygun olandır. Bunun yanı sıra, inci tonları ve şampanya tonları da beyaz tenli kişilerin cildi ile uyumlu bir bütünlük oluşturur.
Genel olarak söylemek gerekirse, ten renginizden iki ton açık renklerdeki highlighterları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

CİLT TİPİ DE ÇOK ÖNEMLİ

Highlighterın cilt renginizin yanı sıra cilt tipinizle de uyum sağlıyor olması gerekir. Yağlı, kuru, normal ve mat cilt tipleri için farklı markalarda farklı highlighter seçenekleri mevcut.

KALİTELİ ÜRÜNLER KULLANIN

Birçok markada farklı bütçelere uygun highlighterlar var. Siz de bütçenize uygun olarak kaliteli bir ürün seçebilirsiniz. Eğer seçtiğiniz ürün çok kaliteli değilse topaklanma, uçma ve akma gibi problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

MAKYAJINIZ BİR BÜTÜN OLUŞTURSUN

Aydınlatıcının teninizde kullandığınız diğer makyaj ürünleriyle bir bütün oluşturması önemli.

Eğer ışıltılı bir fondöten sürecekseniz highlighterı da ışıltılı seçebilirsiniz.
Mat bitişli bir makyaj yapıyorsanız highlighterın çok parlak, simli ve ışıltılı olması uyumsuz bir görüntüye neden olabilir.

ÖNCE NEMLENDİRİCİ SÜRÜN

Teninize daha iyi nüfuz edebilmesi için highlighterı fondöten veya nemlendiriciden sonra uygulamanız gerekiyor. Eğer likit fondöten kullanıyorsanız highlighterın da krem yapıda olması gerekir.

AYDINLATICIYI DOĞRU BÖLGELERE UYGULAYIN

Makyajın en önemli adımı highlighterı hangi bölgelere uygulamanız gerektiğiniz bilmek.

Daha doğal görünümlü bir makyaj için parmak uçlarınıza ya da fırçaya aldığınız az miktardaki highlighterı elmacık kemiklerinizin üzerine, burun kemiğinize kaşlarınızın altına, dudaklarınızın üzerine ve çenenizin ortasına uygulayabilirsiniz.
Aydınlatıcı yüzünüzün bu bölgelerinin diğer bölgelere göre daha yüksek görünmesini sağlar ve daha başarılı sonuç alırsınız.

AZ ÜRÜNÜ DENGELİ BİÇİMDE DAĞITIN

Highlighterı çok kullanmak değil dengeli bir şekilde dağıtmak önemlidir. Bu yüzden, bir disko topuna benzemek istemiyorsanız, highlighterı uygularken çok dikkatli davranmalısınız.

Parmak uçlarınızla uyguladığınız az miktarda aydınlatıcı teninize daha iyi nüfuz eder ve daha doğal bir görünüm oluşturur. Mükemmel görünüme sahip olmak işte bu kadar kolay!

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