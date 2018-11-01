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Meghan Markle bu kez ters ışık kurbanı oldu! 'Kendini hala Hollywood'da sanıyor'

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 01.11.2018 10:43 | Son Güncelleme

Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın 16 gündür süren Avustralya, Fiji, Tonga ve son olarak Yeni Zelanda'ya yaptığı ziyaretler büyük ses getirdi. Kocası Prens Harry ile birlikte çıktığı resmi gezinin Tonga ayağında elbisesindeki fiyat etiketini unutan Markle, bu kez ters ışığın kurbanı oldu. Düşes'in giydiği Givency marka etek güneşin vurmasıyla transparan bir görünüme neden oldu.

Meghan Markle bu kez ters ışık kurbanı oldu! 'Kendini hala Hollywood'da sanıyor'

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle, her attığı adımla ses getirmeyi başarıyor. Tarzının dünyanın dört bir yanındaki kadınlar tarafından örnek alındığı Meghan, optik yanılsamanın kurbanı oldu.

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Yeni Zelanda'ya resmi ziyarette bulunan Meghan Markle'ın giydiği saks mavisi etekten iç çamaşırı görünüyordu.

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Güneşin vurmasıyla ters ışık kurbanı olan Düşes bütün dünyanın bakışlarını üzerinde topladı.

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Meghan Markle'ın kıyafetleriyle başı ilk kez derde girmiyor tabii.

Birçok kişi Markle'ın sadece askılı ve yırtmaçlı elbisesiyle değil sandaletleriyle de kuralları yıktığını belirtti. Kraliyet ailesi üyesi kadınlar genellikle ayaklarını açıkta bırakan ayakkabılar tercih etmiyor.

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Kraliyet ailesinin takipçileri ise sosyal medyada "Bu kıyafet ülkesini temsil eden biri için hiç uygun değil. Meghan hala kendini Hollywood'da sanıyor" şeklinde yorumlar yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle meghan markle ters ışık

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