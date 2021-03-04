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Meghan Markle'dan İngiliz Kraliyeti'ne şok suçlama

04.03.2021 17:19 | Son Güncelleme:
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Meghan Markle'dan İngiliz Kraliyeti'ne şok suçlama

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Düşes Meghan Markle, Saray'ı kendileri hakkında yalan haber üretmekle suçladı.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'in CBS televizyonunda yayımlanan şovuna konuk oldu.

Tamamı pazar günü yayımlanacak söyleşiden 30 saniyelik bir bölüm, kanalın Twitter hesabından paylaşıldı.

Klipte Markle, Oprah Winfrey'in "Gerçeklerinizi anlattığınızı duyan Saray hakkında ne hissediyorsunuz?" sorusu üzerine, "Firma'nın (Saray) bizimle ilgili yalan haberlerin sürdürülmesinde aktif bir rolü varsa bunca zamandan sonra bizden hala nasıl sessiz olmamızı bekleyebilirler anlamıyorum." cevabını verdi.

Düşes, söyleşinin bir şeyleri kaybetme riski barındırıp barındırmadığına ilişkin olarak da "Zaten çok şey kaybedildi." ifadesini kullandı.

Kanal tarafından daha önce yayımlanan başka bir klipte de Prens Harry, eşinin, annesi Galler Prensesi Diana ile benzer bir muameleye maruz kaldığını belirtmişti.

KRALİYET'TEN AYRILMIŞLARDI

Prens Harry ile eşi, geçen sene Kraliyet'ten ayrılma kararı almış ancak Kraliçe ile yapılan görüşmenin ardından bir yıllık yeniden değerlendirme süreci üzerinde anlaşılmıştı.

Bununla beraber süre dolmadan önce Prens Harry, geçen ay yaptığı açıklamada, görevlerine geri dönmeyeceklerini ve finansal açıdan bağımsız olacaklarını bildirmişti.

İkinci çocuklarını bekleyen çiftin, bundan sonra ABD'de yaşayacağı belirtilmişti.

TARTIŞMALI GELİN

Prens Harry ve Meghan Markle, 2018'de başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'de görkemli bir törenle evlenmişti.

Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesliğine gelmişti.

Kraliyet ailesine dahil olmadan önce oyunculuk kariyeri bulunan, ABD vatandaşı olan ve ailesinin kökleri Afrika'ya dayanan Markle, İngiliz monarşisi için ilk niteliğinde pek çok özelliği bir arada taşımasıyla tartışma konusu olmuştu.

Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu Harry, tahtın 6'ncı sıradaki varisi konumunda bulunuyordu.

Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

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