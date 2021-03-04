Meghan Markle'dan İngiliz Kraliyeti'ne şok suçlama

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'in CBS televizyonunda yayımlanan şovuna konuk oldu.

Tamamı pazar günü yayımlanacak söyleşiden 30 saniyelik bir bölüm, kanalın Twitter hesabından paylaşıldı.

Klipte Markle, Oprah Winfrey'in "Gerçeklerinizi anlattığınızı duyan Saray hakkında ne hissediyorsunuz?" sorusu üzerine, "Firma'nın (Saray) bizimle ilgili yalan haberlerin sürdürülmesinde aktif bir rolü varsa bunca zamandan sonra bizden hala nasıl sessiz olmamızı bekleyebilirler anlamıyorum." cevabını verdi.

Düşes, söyleşinin bir şeyleri kaybetme riski barındırıp barındırmadığına ilişkin olarak da "Zaten çok şey kaybedildi." ifadesini kullandı.

Kanal tarafından daha önce yayımlanan başka bir klipte de Prens Harry, eşinin, annesi Galler Prensesi Diana ile benzer bir muameleye maruz kaldığını belirtmişti.

KRALİYET'TEN AYRILMIŞLARDI

Prens Harry ile eşi, geçen sene Kraliyet'ten ayrılma kararı almış ancak Kraliçe ile yapılan görüşmenin ardından bir yıllık yeniden değerlendirme süreci üzerinde anlaşılmıştı.