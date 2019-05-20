Meghan Markle'ın doğum sonrası pozu yeni annelerden övgü topluyor

Sussex düşesi Meghan Markle’nin bu hareketi, yeni anneler tarafından büyük ilgi ve destek görüyor.

Bir blog yazarı olan 31 yaşındaki Susie Verril, kraliyet gelinini bu hareketinin yeni anneler için adeta bir nefes olduğunu yazdı. Blog yazarının bu yazısı kısa süre içerisinde çok sayıda olumlu geri dönüş aldı.

Kraliyetçi olmadığını belirten Susie Verril, yeni gelinin monarşiye yeni bir ilgi düzeni getirmeyi başardığını iddia etti. Yazıda, “pek çok ünlü ismin doğumdan bebeklerini beslediği ana kadar paylaştığı fotoğraflardaki gösterişli durumun aksine, dünyanın en ünlü kadınlarından birinin şiş karnını gizlememesi tüm anneler için adeta bir galibiyet” yorumu yapıldı.

“İnsanların gözünde yeni bir anne olmak kendi baskılarını oluşturuyor” diyen Susie Verril, Meghan’ın kendi hisleri ile hareket etmesinin tüm kadınları mutlu ettiğini söyledi.

Her yeni anne gibi Meghan’ın da uğraşacağı çok şeyi olduğunu belirten Verril, “kraliyete dahil olması bile eleştirilen birinin trollere rağmen fotoğrafçıların karşısına çıkışı ve durumu, onun sadece anne olan bir kadın olduğunu hatırlattı” ifadesini kullandı.

Kraliyet çifti sosyal paylaşım sitesi instagram’da @sussexroyal (Sussex Kraliyet) adıyla bir hesap açmış, ve ilk 6 saatte bir milyonluk takipçi sayısına ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.



