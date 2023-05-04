Meghan Markle'ın genç gözükmesini sağlayan güzellik tüyosu! Ufacık dokunuşla 10 yaş gençleştirir

41 yaşındaki iki çocuk annesi Meghan Markle, yıllara meydan okuyan zarif görüntüsüyle oldukça beğeniliyor. Meghan, stilinde uyguladığı ufak detaylarla çok daha genç görünmeyi başarıyor. Ünlü kaş sanatçısı Sarah Amelia Fogg, Express'e yaptığı açıklamada Meghan'ın kaşlarının "gözlerini anında kaldırdığını" söyledi.

SON ZAMANLARDAKİ EN İYİ KAŞLARDAN

"Meghan Markle'ın kaşları uzun zamandır gördüğüm en iyi kaşlardan. Onları çok güzel yapıyor. Doğal olarak koyu renkli, dolgun kaşları var, yani her zaman çok belirgin ve bakımlı görünüyorlar."

KAŞLARINI TARAMAK DAHA GENÇ GÖZÜKMESİNİ SAĞLIYOR

Güzellik uzmanı devam etti: "Meghan'ın muhteşem, doğal olarak yüksek bir kavisi var ve anında gözlerini kaldırıyor." Kaşlarını taramanın Düşes için genç bir görünüm yaratmaya yardımcı olduğunu söyledi. "Meghan'ın kaşlarını fırçaladığını ve bunun anında kemerini kaldırdığını ve kuyruğunu güçlendirdiğini söyleyebilirim" diye açıkladı.

YÜZÜNÜZÜ ÇERÇEVELER

"Kaşlarınızı yukarı doğru fırçalamak, kalkık, yontulmuş kaşları hedeflerken önemli bir faktördür. Yaşlandıkça, kaş kemerimiz doğal olarak düşer. Bu nedenle, kaşlarınızı taramak, kemerin yüzünüzü çerçevelemek için daha yüksek görünmesini ve daha genç bir estetik yaratmasını sağlayacaktır."

KAŞLARI PUDRALAMAK DOĞAL BİR GÖRÜNÜM SAĞLAYABİLİR

Kaş uzmanı, Meghan'ın kalın görünümünü artırmak ve dolayısıyla daha genç bir görünüm oluşturmak için ombre kaş tedavisi görmüş olabileceğini söyledi. "Meghan'ın kalkık kaşları da hafifçe ombréli görünüyor, bu nedenle ombré tedavisini taklit etmek için kaşlarını hafifçe hafif bir pudrayla doldurduğunu söyleyebilirim.

Bu, Meghan'ın kaşının bu kadar doğal ve genç görünmesini sağlamada çok büyük bir faktör."

"Meghan'ın kaşları sürekli olarak çok genç ve taze görünüyor ve bu kısmen kaşlarının kalınlığından kaynaklanıyor. Kaşlarınız dolgun ve kabarıksa, üzerinde çalışacak daha fazla alanınız olduğu için kusursuz ve belirgin bir görünüm elde etmeniz daha kolay olacaktır."

GÖZLERİMİZ YAŞIMIZI İLK BELLİ EDEN KISIM

Uzman şunları ekledi: "Göz kapaklarımızdaki benzersiz deri nedeniyle gözlerimiz aslında yüzün yaşlanma belirtilerini ilk gösteren kısmıdır. Kaşları kaldırmanın yanı sıra, yaşlanan gözlerimizi hedeflemek için özel olarak formüle edilmiş bir göz kremi veya serum kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim.

Meghan'ın gözlerinin genç ve taze görünmesi için açık bir renk göz kalemi uygulanıyor. "Gözeneklerinizi tıkamamak için günlük kullanımda hafif bir krem kullanın ve nazik bir uygulama sağlamak için kremi yüzük parmağınızla göz çevrenize yerleştirin. Bu yukarı doğru hareket, cildin kalkmasını teşvik edecektir.”

