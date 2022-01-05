Meghan Markle, Mail on Sunday gazetesine açtığı dava sonucu 1 sterlin tazminat alacak

İngiltere Kraliçesi'nin torunu Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle, geçen yıl Mail on Sunday gazetesine karşı özel hayatının mahremiyetini ihlal ettiğini söyleyerek açtığı davayı kazanmıştı. Şimdi bu kararın kesinleşmesiyle gazetenin sahibi Associated Newspapers şirketler grubunun Düşes'e 1 sterlin tazminat ödeyeceği açıklandı.

Tazminat miktarı, gazetenin davayı kaybettiğini ve temyize gitmeyeceğini kabul ettiğini yani kararın kesinleştiğini resmen kayda geçiren mahkeme belgelerinde belirtildi.

Mail on Sunday 2018 yılında Meghan Markle'ın babası Tomas Markle'a el yazısıyla kaleme aldığı bir mektubu yayınlamıştı.

Medya şirketi Markle'ın telif haklarını çiğnemekten de suçlu bulunduğundan, bu konuda ayrıca miktarı belirtilmeyen bir tazminat ödeyecek.

Associated Newspapers grubu daha önce kararı temyize götürmeyi düşündüğünü bildirmişti fakat artık uzun zamandır devam eden hukuk sürecinin neticesini kabul ettikleri anlaşılıyor.

Geçen yılın Şubat ayında Yüksek Mahkeme mahremiyet ve telif konularında gazete aleyhine karar vermiş ve davanın unsurlarının çok net olduğuna, tam bir yargılama sürecine gerek olmadığına hükmetmişti.

Associated Newspaper şirketler grubunun karara itirazı reddedilmiş fakat grup yine de ilk kararın bozulması talebiyle Temyiz Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Ancak Aralık ayında Temyiz Mahkemesi de şirketler grubunun yargılanma talebini reddetti.

Yargıçlar, ret gerekçesinde, konu yeniden duruşmalı olarak yargılansa dahi mahkemeye, hükmü değiştirebilecek bir kanıt sunulabilmesini mümkün görmediklerini kaydettiler.

İlk hükümle ilgili olarak "Yargıç haklı olarak, mektubun çok küçük bir kısmını yayınlamanın orantılı olabileceğine, ama mektubun yarısının yayınlanmasının gerekmediğine karar vermiştir" yorumunu yaptılar.

Associated Newspaper grubunun bir sözcüsü bu karar verildiğinde "Hükmün, çok tartışmalı bir davada, kısaltılmış bir yargılamaya değil, sadece bir mahkeme sırasında sunulan kanıtlara dayanarak verilmesi gerektiğine kuvvetle inanıyoruz" diyerek uzun bir yargılama süreci istediklerini yeniden vurgulamıştı.

Düşes ise karardan sonra yaptığı yazılı açıklamada insanları "yalanlar ve yol açtıkları acılardan kar devşiren bulvar gazetesi sektörünü hizaya getirmek için cesur olmaya" çağırmıştı.

Tazminat neden sadece 1 sterlin?

Associated Newspapers'ın telif hakları ihlali nedeniyle Markle'a miktarı gizli tutulan bir tazminat ödemesine hükmedilirken, Mail on Sunday de 1 sterlinin çok üzerinde olacağı düşünülen Markle'ın mahkeme masraflarının önemli bir kısmını ödemesi gerekecek.

Medya davalarına bakan avukat Mark Stephens Guardian gazetesine, tazminatın 1 sterlin olmasının Düşes'in özel hayatın mahremiyeti şikayetinin zayıflığına işaret ettiğini söyledi.

Stephens "Normal olarak özel hayatın mahremiyetinin çiğnenmesi davalarında 75 bin ile 125 bin sterlin arasında tazminata karar verilmesi beklenir" diye ekledi.

Oysa bu tür tazminat davalarına bakan bir başka avukat David Hooper Daily Beast'e verdiği mülakatta tazminat miktarının düşüklüğünü yorumlarken "1 sterlin muhtemelen Düşes'in ne kadar zarar görmüş olabileceği konusundaki devasa tartışmadan kaçınılmasını sağladı" diye konuştu.

"Bu yargı süreci nedeniyle belki de yarım milyon sterlin masraf etmiş olabilir ama (Düşes) prensipte haklı olduğunu göstermeyi ve mahkeme masraflarının karşılanmasını istedi" diye ekledi.

