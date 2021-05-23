Mehmet Ağar'ın da sanıkları arasında olduğu Ankara JİTEM Davası'nda alınan beraat kararı bozuldu

Duruşmaların yeniden yapılacağını söyleyen Alataş, "Biz daha önceki taleplerimizi yineleyeceğiz. Delillerin toplanmasını isteyeceğiz. Sedat Peker'in söz konusu açıklamalarını da dava dosyasına eklemek mümkün. Belki mahkeme doğrudan kendisi ekler, onu bilemiyorum. İstinaf kararı da soruşturmanın eksik yapıldığı, verilen kararın sağlam delillere dayandırılmadığı gerekçesiyle alındı."

Abdülmecit Baskın'ın eşi Raife Baskın'ın avukatı Yusuf Alataş, kararın daha önce çıkmasına rağmen basına bugün yansıdığını söyledi.

Baskın'ın da aralarında olduğu 19 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2013 yılında başlayan dava 2019 yılında sonuçlandırılmıştı.

1993 yılında öldürülen Altındağ İlçe Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın'ın ailesi de BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada bu kararı doğruladı.

İstinaf mahkemesi olarak görev yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 5 Nisan'da oy birliği ile alınan karar, bazı avukatlara bugün tebliğ edildi.

Karar mağdur aileleri ve avukatları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Peker, gazeteci Uğur Mumcu suikastinde Mehmet Ağar'ın rolü olduğunu öne sürerek, "Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur ve silah ticareti. Şehit olduğunda yanına ilk gelen kim? Mehmet Ağar. Katil hep ilk gelir" dedi.

İstinaf mahkemesi'nin beraat kararını bozmasının kamuoyuna yansıması ve haber olmasının, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bugün yayımladığı videonun ardından gelmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

İlk olarak Pazar günü T24 haber sitesinden gazeteci Gökçer Tahincioğlu'nun yazdığı habere göre dava kapsamında beraat eden Ağar ve diğer sanıklar yeniden yargılanacak.

Yeni iddianameye Behçet Cantürk, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan, Namık Erdoğan, Ömer Lutfi Topal, Medet Serhat, Metin Vural, Recep Kuzucu, Hacı Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Hikmet Babataş, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan ve Faik Candan cinayetleri de dahil edildi.

Zaman aşımı nedeniyle Abdülmecit Baskın cinayetiyle ilgili iddianame 20 Eylül'de 2013'te düzenlendi ve aynı yıl 19 Aralık'ta tarihinde iddianame genişletildi.

1993-1996 yılları arasında Ankara'da Altındağ İlçe Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın'ın aralarında olduğu 19 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 2011 yılında başlayan soruşturma 19 Aralık 2013 yılında davaya dönüştü.

Mağdur ailelerin avukatlarından olan Diyarbakır'ın eski baro başkanı Avukat Ahmet Özmen beraat kararının kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Sanıklar "cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek" suçlarından yargılanıyorlardı.

Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) nedir?

1987'de OHAL (olağanüstü hâl) bölgesinin ortaya çıkışıyla birlikte kurulan JİTEM'in varlığı uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Kamu kuruluşları ve hükümetler, JİTEM adlı bir oluşumun olmadığını ifade etse de 2011 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada JİTEM'in "İçişleri Bakanlığı'nın onayı olmadan ve Genelkurmay'dan görüş alınmadan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kendi inisiyatifiyle kurulmuş olduğu" sonucuna varılmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, JİTEM'i tanımlarken yapılanmanın amacını "Yok etme ve sindirme. Yok ettiler. Devlet büyük küçük demeden herkesle uğraştı. Herkesi öldürmek konusunda bir sınırlama yoktu. O konuda eşit davrandılar" diyerek tanımlamıştı.