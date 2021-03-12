Mehmet Akif Ersoy kimdir?

İstiklal Marşı'nın yaratıcısı olan Mehmet Akif Ersoy her yıl özlem ve saygı ile anılmaya devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy, Milli Mücadele döneminde yazdığı İstiklal Marşı'nı Türk Milleti'ine armağan etmiştir. İstiklal Marşı'nın 100. yılı "Mehmet Akif ve İstiklal Yılı" olarak anılacak. İşte, Mehmet Akif Ersoy'un biyografisi.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 yılında İstanbul’da doğmuştur. Mehmet Akif’in baba adı Fatih anne adı ise Emine Cemile’dir. Babası kendisine Rağıf ismini vermiş olsa da, Ersoy’a yakın çevresi tarafından Akif denilmekte idi. Mehmet Akif Ersoy’un aynı zamanda Nuriye isminde bir de kız kardeşi vardı.

Mehmet Akif Ersoy 4 yaşındayken Fatih’teki Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde okul hayatına başladı. İki yıl sonra Fatih İbtidaisi’ne geçti ve aynı yıl babasından Arapça öğrenmeye başladı.

Mehmet Akif’in babası yazları Emin Paşa’nın çocuklarına ders veriyordu. Bu sayede Emin Paşa’nın çocukları ile arkadaş oldu. Ersoy 1882 yılında ilköğretimini tamamladı ve Fatih Merkez Rüştiyesi’ne başladı. Aynı dönemde Fatih Camii’nde verilen İran Edebiyatı derslerine de katıldı.