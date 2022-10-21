Mehmet Ali Çelebi'ye yaptığı 'çocuk' çağrısı gündem olmuştu! Erdoğan'dan yeni açıklama geldi

Bir dönem CHP'de de siyaset yapan İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılmış; rozet takarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Çelebi ailesi arasında yaşanan diyalog gündem yaratmıştı. Çelebi’ye çocuk yapma tavsiyesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çocuk çok önemli… Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var" demişti.

ERDOĞAN: SÖYLEDİĞİM ÇOK AÇIK

Kullandığı ifadelerle ilgili muhalefetten gelen tepkiler sonrası ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez." dedi.

Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"BU BENİM GİZLİ BİR POLİTİKAM DEĞİL Kİ"

"Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Böyle bir şeyi hiçbir zaman gizlemedim zaten. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok."

