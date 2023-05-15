Mehmet Aslantuğ milletvekili seçildi mi? TİP Muğla milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ Meclis'e girdi mi?

TİP milletvekili adayı olanı oyuncu Mehmet Aslantuğ hakkında son durum merak konusu oldu. Türkiye İşçi Partisi (TİP ) Meclis’teki koltuk sayısını korudu. TİP'in üç milletvekili, Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık yeniden milletvekili seçildi. Birçok kişi internette "Mehmet Aslantuğ milletvekili seçildi mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Mehmet Aslantuğ'a ilişkin detaylar...

MEHMET ASLANTUĞ MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ Mİ?

Muğla’da resmi olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı yayımlandı.

Buna göre; 39 bin 387 oyda kalan TİP’in adayı Mehmet Aslantuğ, TBMM’ye giremedi.

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