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Mehmet Aslantuğ milletvekili seçildi mi? TİP Muğla milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ Meclis'e girdi mi?

15.05.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Aslantuğ TİP milletvekili adayı olduğu açıklanmıştı. Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Açıklanan sandıklara ve oy oranlarına göre ünlü oyuncuya ilişkin son durum merak konusu oldu. Peki, Mehmet Aslantuğ milletvekili seçildi mi? TİP Muğla milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ Meclis'e girdi mi?

Mehmet Aslantuğ milletvekili seçildi mi? TİP Muğla milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ Meclis'e girdi mi?

TİP milletvekili adayı olanı oyuncu Mehmet Aslantuğ hakkında son durum merak konusu oldu. Türkiye İşçi Partisi (TİP ) Meclis’teki koltuk sayısını korudu. TİP'in üç milletvekili, Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık yeniden milletvekili seçildi. Birçok kişi internette "Mehmet Aslantuğ milletvekili seçildi mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Mehmet Aslantuğ'a ilişkin detaylar...

MEHMET ASLANTUĞ MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ Mİ?

Muğla’da resmi olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı yayımlandı.

Buna göre; 39 bin 387 oyda kalan TİP’in adayı Mehmet Aslantuğ, TBMM’ye giremedi.

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Mehmet Aslantuğ tip milletvekili

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