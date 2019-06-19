Mehmet Baransu davasında dosya mütalaa için savcıya gönderildi

Taraf Gazetesi eski yazarı Mehmet Baransu’nun, "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan 50 yıla kadar yargılandığı davada mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya gönderdi. Taraf Gazetesi eski yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber kapsamında, "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan 50’şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 19. celsesi görüldü. Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Mehmet Baransu cezaevinden getirilirken, diğer sanık Murat Şevki Çoban duruşmaya katılmadı. Müşteki Milli Güvenlik Kurulu(MGK)ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nı(MİT) temsilen Hazine avukatı da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Mehmet Baransu’nun avukatının bekletme mazereti vermiş olmasına rağmen duruşmaya katılmadığını belirtti. Söz alan cumhuriyet savcısı, “Dosyaya yeni atandık. Dosyanın hem görev yönünden hem de esas hakkındaki mütalaada değişiklik yapılması ihtimaline binaen dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığımıza verilmesi talep olunur” dedi. Bunun üzerine katılan avukatı, “Mütalaa daha önce verilmişti. Bu doğrultuda karar verilmesini talep ederiz” diyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Baransu düşme kararı verilmesini istedi

Sanık Mehmet Baransu, “Ben bu dosyadan dolayı İstanbul 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde ve Ankara 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandım ve beraat ettim. Bu dava aynı davadır. Bu nedenle öncelikle davanın reddine karar verilmesi ve zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmesini talep ediyorum” diyerek yazılı savunmasını verdi.

“Ortada basın suçu vardır”

Sanık Murat Şevki Çoban’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu da, “Ortada basın suçu vardır. Zaman aşımı süresinden sonra dava açılmıştır. Düşme kararı verilmesi gerekir. Ayrıca basın kanunu 17. maddesine ve MİT kanununun 27. maddesine göre eser sahibi belliyse sorumlu müdürü hakkında dava açılamaz. Benim müvekkilim sorumlu yazı işleri müdürüdür. Burada müvekkilimin bir sorumluluğu yoktur. Zaman aşımı süresi de geçmiştir” dedi.

Dosya mütalaa için savcıya gönderildi

Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığıma gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.