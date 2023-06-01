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Mehmet Barlas kimdir? Mehmet Barlas öldü mü, neden öldü? Usta gazeteci hayata veda etti!

01.06.2023 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Barlas, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sabah Gazetesi başyazarı gazetecinin ölüm haberini yine Sabah gazetesi yazarı İsa Tatlıcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yaşamı boyunca 29 başbakan gören gazetecinin hayatı araştırılıyor. Peki, Mehmet Barlas kimdir? Mehmet Barlas öldü mü, neden öldü?

Mehmet Barlas kimdir? Mehmet Barlas öldü mü, neden öldü? Usta gazeteci hayata veda etti!

Mehmet Barlas hayatını kaybetti. Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Usta gazetecinin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. İsa Tatlıcan Barlas'ın ölümünü "Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ı kaybettik. Okurlarının, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun" diyerek duyurdu. İşte usta gazeteci ile ilgili bilgiler...

MEHMET BARLAS KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun olmuştur. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazetecilik ile öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Daha sonra İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

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Türkiye'de yayımlanan gazetelerin birçoğunda çalıştı. Son Havadis, Cumhuriyet, Resmî Gazete, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Mehmet Barlas, hala Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktaydı.

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Çeşitli dönemlerde Star TV, atv, Show TV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre atv'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yaptı. NTV'de ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile beraber Makam Farkı adlı programı yapmıştır

MEHMET BARLAS ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü bir hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi.

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Barlas'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

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