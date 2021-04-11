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Mehmet Boynukalın'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı

11.04.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Boynukalın koronavirüse mi yakalandı? Ayasofya Camii eski imamının sağlık durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Ayasofya Baş İmamlığı görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Peki Mehmet Boynukalın'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Mehmet Boynukalın'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı

Yaptığı laiklik karşıtı açıklamalarla tepki çeken ve geçtiğimiz günlerde Ayasofya imamlığı görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı.

MEHMET BOYNUKALIN KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Boynukalın, ''Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal'' ifadelerini kullanarak koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Mehmet Boynukalın'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı

MEHMET BOYNUKALIN, AYASOFYA'DAKİ BAŞ İMAMLIK GÖREVİNDEN AYRILARAK AKADEMİK GÖREVİNE DÖNDÜ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.

Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii

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