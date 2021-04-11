Mehmet Boynukalın'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı

Yaptığı laiklik karşıtı açıklamalarla tepki çeken ve geçtiğimiz günlerde Ayasofya imamlığı görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı.

MEHMET BOYNUKALIN KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Boynukalın, ''Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal'' ifadelerini kullanarak koronavirüse yakalandığını duyurdu.

MEHMET BOYNUKALIN, AYASOFYA'DAKİ BAŞ İMAMLIK GÖREVİNDEN AYRILARAK AKADEMİK GÖREVİNE DÖNDÜ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.

Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

