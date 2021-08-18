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  4. Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya 'demans' yanıtı! Polemik büyüyor

Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya 'demans' yanıtı! Polemik büyüyor

18.08.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile gazeteci Nagehan Alçı arasındaki polemik büyüyor. Alçı'nın 'demans herhalde' sözlerine yanıt veren Ceyhan, "Sizden çok daha akıllı olduğum bir tarafta, sizden çok daha akıllı insanlar yetiştiriyorum çok şükür" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya 'demans' yanıtı! Polemik büyüyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın kendisine yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Ceyhan, "Sayın Nagehan Alçı, bir yazısını bile okumayacak kadar gözümde değeri olmayan bir insansınız. Sizin beni neden bu kadar önemsediğinizi anlamadım. Ne yazık ki ilgiden yoksun kalmak, önemsenmediğini hissetmek böyle kötü bir şeydir. Allah yardımcınız olsun" dedi.

ALÇI'YA 'DEMANS' YANITI

Ceyhan, Alçı'nın "Herhalde demans nedeniyle onun söylediklerini de unutmuş ya da yanlış anlamış Mehmet Bey" ifadesine de atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"SİZDEN ÇOK DAHA AKILLI İNSANLAR YETİŞTİRİYORUM ÇOK ŞÜKÜR"

"Bir hekime sakın 'bunak' falan demeyin, kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki, altından kalkamazsınız. Sizden çok daha akıllı olduğum bir tarafta, sizden çok daha akıllı insanlar yetiştiriyorum çok şükür. Hem işittiğim en ağır suçlama bu olsun.

Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tepki: Artık yeterNagehan Alçı'dan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tepki: Artık yeter

NE OLMUŞTU?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın CDC, DSÖ, ECDC kurumlarına ilişkin görüşlerine tepki göstererek, “İsminin önünde profesör yazan bir tıp insanı Dünya Sağlık Örgütü ve bilimum uluslararası sağlık otoritesini karalıyor.” demişti.

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Alçı, "Sayın Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü ve dünya çapında itibarlı sağlık otoritelerini sırf kendinizi haklı çıkarmak için karalayarak komplolara inanan aşı karşıtlarının eline büyük koz verdiğinizin farkında mısınız?" diye sormuştu.

Ceyhan, Alçı'ya, "Onun görüşünü merak edip de kimse kendisini aramıyor herhalde onun telaşa düşmüş. Tamamen yalan üzerine kurulu. Hiç benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi lanse etmiş. Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur" yanıtını vermişti.

DEMANS NEDİR?

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile giden hastalıkların hepsine verilen genel isimdir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

Demans hastalıkları yaşlanan beynin beklenen ve mutlak bir durumu değildir. Alzheimer hastalığı tüm demansların %60’ından fazlasını oluşturur. Bir inme (felç) sonrası ortaya çıkan 'vasküler demans' ise demansın en sık görülen ikinci tipidir.

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Mehmet Ceyhan
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bu kadin da sözlü tokat delisi oldu

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