Mehmet Kaplan kimdir? Duygu Delen'in ölümünde sanık olan Mehmet Kaplan hakkındaki bilgiler...

Mehmet Kaplan kimdir sorusu sosyal medyada oldukça araştırılıyor. Gaziantep'te yaşanan olayda 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanması devam eden sanık Mehmet Kaplan'ın kim olduğu merak konusu. Peki Duygu Delen'in ölümünde sanık olan Mehmet Kaplan kimdir?

DUYGU DELEN'İN ÖLÜMÜNDE SANIK OLAN MEHMET KAPLAN KİMDİR? İŞTE DUYGU DELEN OLAYI...

Gaziantep'te yaşanan olayda Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2020 tarihinde, Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katında bulunan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetti. 20 yaşındaki Mehmet Kaplan, tartışma yaşadığı kız arkadaşının intihar ettiğini iddia etti. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin düşünülmesinin üzerine soruşturma başlatıldı. Gaziantep'te, 17 yaşındaki Duygu Delen’in balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmakta olan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, dün görülen 4'üncü duruşma sonucunda ev hapsi şartı ile tahliye edildi. Sosyal medyada Mehmet Kaplan'ın tahliyesine çok sayıda tepki geldi.

Mehmet Kaplan’ın cep telefonunda yapılan incelemede arkadaşlarına sinirlerine hâkim olmakta zorlandığını ve Duygu Delen’e daha fazla zarar vermek istemediği hakkında mesajlar yolladığı tespit edildi. Mehmet Kaplan ifadesinde babasının ikinci eşi olan Özbek kökenli annesinin iki yaşındayken onları terk ettiğini ve annesini hiç görmediğini ifade etti.

